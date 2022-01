Poziv k spremembi volilne zakonodaje

Pravica do udeležbe na volitvah tudi za tiste, ki se bodo tik pred volilno nedeljo znašli v karanteni ali izolaciji

© Franco Juri

Pravna mreža za varstvo demokracije (PMVD) poziva ministra za javno upravo Boštjana Koritnika k pripravi sprememb volilne zakonodaje, ki bo ustrezno uredila pravico do udeležbe na volitvah, predvsem tistim, ki se bodo tik pred volilno nedeljo znašli v karanteni ali izolaciji.

Kot so zapisali v pozivu, vstopamo v supervolilno leto, ko so pred nami tako državnozborske, predsedniške in lokalne volitve. Pravnike PMVD pa odhod na volišča skrbi zaradi epidemičnih razmer in s tem povezanih omejitev za posameznike, ki bodo na volilni dan bolni ali v karanteni.

"Ni nobenih informacij, da bi se načrtovalo prilagoditve in spremembe volilnih pravil, da bi se udeležbo na volitvah omogočilo tudi tem volilnim upravičencem," so zapisali v pravni mreži. Ob tem so spomnili tudi na besede ministra za zdravje Janeza Poklukarja, da bi lahko zaradi hitrega širjenja različice omikron v določenem trenutku bila bolna oz. napotena v karanteno kar četrtina vseh prebivalcev.

Zakon o volitvah v DZ (81. člen) sicer omogoča glasovanje po pošti volivcem, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.

A v pravni mreži opozarjajo, da zakonodaja ni prilagojena razmeram, s kakršnimi se soočamo danes, ko se posameznik lahko znajde v karanteni, samoizolaciji oz. zboli in se zato ne sme udeležiti volitev. "Če bomo imeli tudi v dneh pred volitvami več tisoč dnevno potrjenih okužb na dan, bo torej izvrševanje volilne pravice onemogočeno več kot deset tisoč volilnim upravičencem," so opozorili.

Zavedajo se, da gre za zahtevno problematiko, vendar pa so spomnili tudi na dobre prakse prilagojenih volitev na Nizozemskem, Češkem in v Izraelu, kjer so v času epidemije glasovanje omogočili vsem volilnim upravičencem.

"Za ohranjanje demokratičnosti procesa izbire predstavnikov ljudstva, posledično pa tudi vlade, pri njihovi izvedbi ne sme biti niti kančka dvoma v pravilnost izvedbe," so zapisali. Ministra pa so pozvali, da ministrstvo za javno upravo pripravi ustrezne zakonske spremembe in omogoči dostopnost oddaje glasu tudi tistim volilnim upravičencem, ki zaradi epidemioloških razmer ne bodo mogli glasovati na voliščih oz. razlogov niso sporočili v petih dneh pred razpisano volilno nedeljo.