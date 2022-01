WHO: »Omikron še vedno nevaren, še posebej za necepljene«

"Čeprav omikron povzroča manj hudo obliko bolezni kot delta, ostaja nevaren virus, zlasti za necepljene," je na tiskovni konferenci povedal vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

"Velika večina ljudi, sprejetih v bolnišnice po vsem svetu, je necepljenih," je dejal Tedros. Opozoril je, da v Afriki več kot 85 odstotkov ljudi ni prejelo še niti enega odmerka cepiva. 10-odstotne precepljenosti medtem ni doseglo še 36 držav, 40-odstotne pa 90 držav.

Po podatkih WHO se je število smrti po vsem svetu stabiliziralo na približno 50.000 na teden, kar pa po mnenju Tedrosa ne pomeni, da bi "morali ali smeli to število smrti tudi sprejeti".

Tedros je poudaril, da čeprav cepiva ostajajo zelo učinkovita pri preprečevanju hude bolezni in smrti zaradi covida-19, prenosa virusa ne preprečujejo v celoti.

Strokovna skupina WHO je medtem ocenila, da ponavljanje poživitvenih odmerkov ni najboljši način za boj proti pandemiji, in priporočila razvoj novih cepiv, ki bodo ne le ščitila ljudi pred resnim potekom bolezni, temveč bi lahko tudi bolje preprečevala okužbo in prenos.

Po Tedrosovih besedah več prenosa pomeni več hospitalizacij, smrti, odsotnosti z delovnih mest, vključno z učitelji in zdravstvenimi delavci, ter več tveganja za pojav druge različice, ki bo še bolj prenosljiva in smrtonosna kot omikron. Pri tem je opozoril, da so zdravstveni delavci pod izjemnim pritiskom. Po nekaterih študijah naj bi jih med pandemijo več kot četrtina imela težave z duševnim zdravjem.

WHO je v torek sporočila, da bi se v naslednjih dveh mesecih z novo koronavirusno različico omikron lahko okužila več kot polovica Evropejcev. Pri tem je potrdila, da je omikron bolj prenosljiv kot prejšnje različice in da opažajo naraščanje hospitalizacij obolelih s covidom-19.

