Alarm iz kloake

Evropi bi bil pri spoprijemanju s covidom lahko v pomoč vseevropski sistem za analiziranje vzorcev odpadnih voda iz čistilnih naprav. V Sloveniji podatke na podlagi takšnih analiz za vse čistilne naprave vsak dan objavi spletna stran Covid Sledilnik.

Kemijski tehnik na Centralni čistilni napravi Ljubljana vsak dan analizira vzorce odpadnih voda iz preteklih 24 ur.

Robert Delatolla, okoljski inženir in dober poznavalec odpadnih voda, je med prvimi zaznal, da se val omikrona približuje kanadski prestolnici Ottawi. Njegova skupina skoraj vsak dan vzorči vodo iz bazena v čistilni napravi in jo analizira v laboratoriju. Med drugim išče tudi dednino koronavirusov. Do 9. decembra lani še ni bila opazila znakov, da je zelo kužna različica že v Ottawi, dva dni pozneje so jo vendarle zaznali v odpadni vodi, teden pozneje pa je že narekovala epidemično dogajanje. Od božiča v odpadni vodi odkrivajo tako rekoč le še sestavne dele različice omikron, zgolj izjemoma opazijo sledi delte. »To zdaj potrjujejo tudi klinični podatki,« je Delatolla zapisal v elektronskem sporočilu.