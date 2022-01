»Evropska demokracija je spodkopana in EU bi morala ukrepati«

Evropska politična skupina Renew zahteva, da Evropski parlament ustanovi preiskovalni odbor o zlorabi vohunske programske opreme Pegasus, ki naj bi ga vlade nekaterih članic uporabile proti nacionalnim opozicijskim politikom, odvetnikom in novinarjem, piše na spletni strani skupine.

"Potrebujemo popolno preiskavo o škandalu z vohunsko programsko opremo Pegasus. Evropska demokracija je spodkopana in EU bi morala ukrepati v skladu s tem," je dejala evropska poslanka Sophie in 't Veld, sicer vodja odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) in sopobudnica preiskave.

Po njenih besedah obstajajo jasni znaki, da so vlade zlorabljale vohunsko opremo proti demokratični opoziciji v svojih državah. Evropsko komisijo je pozvala, naj sledi zgledu ZDA in hitro uvrsti Pegasusovo matično podjetje NSO na črno listo.

Evropski poslanki in sopobudnici preiskave Roza Thun in Anna Donath sta medtem pozvali vodje drugih političnih skupin Evropskega parlamenta, naj podprejo njihovo pobudo k preiskavi, ki bi bila prvi ukrep institucije EU na to temo.

"Jasno vidimo, da je bil namen vlad delovati proti demokraciji. To v EU ni sprejemljivo."



"Jasno vidimo, da je bil namen vlad delovati proti demokraciji. To v EU ni sprejemljivo," sta dodali poslanki.

Vodja na Poljskem vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski je pretekli teden priznal nakup vohunske opreme Pegasus, a zavrnil očitke, da bi bila ta uporabljena za sledenje opozicijskim politikom. Kot je vztrajal, Pegasus uporabljajo tajne službe številnih držav v svojem boju proti kriminalu in korupciji.

Oprema izraelskega podjetja NSO Group se je lani poleti znašla v središču mednarodnega škandala, v okviru katerega so svetovni mediji odkrili, da so vlade po svetu - med drugim v Franciji, Španiji in na Madžarskem - Pegasus uporabljale za vohunjenje za aktivisti, novinarji, odvetniki in politiki.

Pametni mobilni telefoni, na katere naložijo to programsko opremo, postanejo neke vrste žepne sledilne naprave. Omogočajo branje sporočil lastnika telefona, pregledovanje njegovih fotografij, spremljanje njegove lokacije in celo prižiganje videokamere, ne da bi lastnik za to vedel.