Kremelj opozarja, da bi lahko ameriške sankcije proti Putinu pretrgale vezi med državama

Predsednika ZDA in Rusije: Joe Biden in Vladimir Putin

Kremelj je danes opozoril, da bi kakršne koli sankcije ZDA proti samemu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu "presegle mejo" in bi lahko pripeljale do prekinitve odnosov med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Uvedba sankcij proti vodji države presega mejo in je primerljiva s pretrganjem vezi," je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Kremelj na osnutek sankcij ZDA gleda "izjemno negativno", zlasti ob "neuspešnih" pogovorih, ki še potekajo, je dodal Peskov. Po njegovih besedah razprava o sankcijah ni pripomogla k ustvarjanju "konstruktivnega ozračja".

Predstavnik Kremlja je še poudaril, da Rusiji ne manjka politične volje za nadaljevanje srečanj, vendar ponovil, da mora Moskva videti konkretne pisne odgovore na ruske varnostne zahteve.

V sredo so ameriški demokratski senatorji zagrozili z velikimi posledicami, če bo Rusija napadla Ukrajino, vključno s sankcijami proti Putinu in ruskim bankam ter za 500 milijonov dolarjev nove varnostne pomoči Ukrajini.

Ta teden sta se v Ženevi in Bruslju odvila dva kroga pogovorov med ZDA, Natom in Rusijo, ki pa nista prinesla nobenega preboja. Danes se bodo na Dunaju sestali še člani Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), vendar tudi na tem srečanju ne pričakujejo večjih rešitev.

Zahodne države skrbi kopičenje ruskih vojakov ob ukrajinski meji in na priključenih ozemljih v Ukrajini, kar po njihovem mnenju kaže na morebitno novo invazijo na to državo, potem ko si je Rusija leta 2014 priključila Krim. Rusija te načrte zanika in Zahodu očita, da sam spodbuja napetosti. Od ZDA in Nata v zameno za zmanjšanje napetosti na meji z Ukrajino pričakuje varnostne zaveze, da se zavezništvo ne bo širilo na vzhod in da ne bo prišlo do nameščanja ofenzivnega orožja blizu ruske meje.

