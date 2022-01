Piar namesto javne razprave

Zaganja se milijonska kampanja za promocijo JEK2

Jernej Vrtovec

© Borut Krajnc

Državno podjetje Gen energija je konec lanskega decembra podpisalo 1,66 milijona evrov (z DDV) vredno pogodbo s komunikacijskim podjetjem Consensus, glavnina te pogodbe pa je dvoletna komunikacijska podpora projektu drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK2). Podjetje Consensus bo milijonski promocijski posel izpeljalo s tremi podizvajalci, z vseprisotno komunikacijsko družbo Pristop, družbo za komuniciranje Gaz iz Krškega in britanskim podjetjem Fluent in energy. To je specializirano za promocijo jedrske energije, na spletni strani se predstavlja s stavkom: »Podpiramo stranke, ki želijo humanizirati jedrsko energijo in izboljšati njeno javno podobo.« Podjetje Gen energija je že več let »najemnik« podjetja Consensus (njegova obvladujoča družbenica je Darinka Pek Drapal, ključni komunikator pa Andrej Drapal), od novembra 2014 mu je za storitve nakazala več kot 687 tisoč evrov, razkriva baza Erar.