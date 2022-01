Zavrnili pogojni izpust morilcu Kennedyja

Sirhan je Roberta Kennedyja ubil v hotelu Ambassador v Los Angelesu isti večer, ko je brat prav tako ubitega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja zmagal na ključnih strankarskih volitvah v Kaliforniji

Robert F. Kennedy

© Jake Putnam / Flickr

Guverner ameriške zvezne države Kalifornije Gavin Newsom je v četrtek zavrnil pogojni izpust iz zapora za 77-letnega Sirhana Sirhana, ki je leta 1968 ubil predsedniškega kandidata demokratske stranke Roberta F. Kennedyja.

Guverner je zavrnil priporočilo Komisije za pogojne izpuste s trditvijo, da Sirhan Sirhan ostaja grožnja za družbo in ni nikoli prevzel odgovornosti za zločin, ki je spremenil ameriško zgodovino.

Sirhan je Kennedyja ubil v hotelu Ambassador v Los Angelesu isti večer, ko je brat prav tako ubitega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja zmagal na ključnih strankarskih volitvah v Kaliforniji. Med streljanjem je bilo ranjenih še pet oseb.

Odbor, ki sta ga sestavljala le dva člana, je že lani avgusta priporočil pogojni izpust, kar je razdelilo tudi družino Kennedy. Sinova ubitega Douglas in Robert Kennedy mlajši sta izpust podprla, njuna mati Ethel Skakel in drugi bratje ter sestre pa so bili proti.

Sirhana so najprej obsodili na smrtno kazen, vendar pa so mu jo spremenili v dosmrtni zapor potem, ko je Kalifornija leta 1972 za kratek čas odpravila smrtno kazen.

Newsom je dejal, da je bil atentat na Roberta Kennedyja eden najbolj razvpitih zločinov v ameriški zgodovini. "Gospod Sirhan ga je ubil med temnim obdobjem političnih atentatov, le devet tednov po umoru Martina Luthra Kinga mlajšega in štiri leta in pol po umoru Johna Kennedyja," je sporočil guverner in dodal, da je Sirhan povzročil veliko škodo vsem Američanom.

Sirhan ni prevzel odgovornosti za zločin in ni zavrnil nasilja v njegovem imenu. Leta 1973 so teroristi v Sudanu zajeli deset talcev in zahtevali Sirhanovo izpustitev iz zapora. Potem, ko so zavrnili zahtevo, so ubili tri diplomate.

Novo zaslišanje za pogojni izpust bo Sirhan imel februarja prihodnje leto, vmes pa se namerava pritožiti na guvernerjevo odločitev, saj naj ne bi bil nevaren za družbo. Umora še vedno ni priznal in vztraja, da se dogodka ne spomni, ker je bil pijan.

