Škandalozen Utrip z Možino

Čisti novinarski podn avtorja, ki je vso svojo profesionalno čast žrtvoval na oltarju nizkotnega političnega navijaštva

Slavnostni govornik V Dražgoša: nekdanji predsednik republike Milan Kučan

© Borut Krajnc

Sobotni Utrip, prvič po nekaj letih ga je izpeljal politično pravoverni Jože Možina, ki ga zelo očitno naveza Areh-Rebernik poriva za prvega novinarja javne radiotelevizije, je v polnem pomenu besede politikantski zmazek, izdelek v funkciji dobrikanja političnemu režimu in po vseh novinarskih standardih škandalozen. V njem je Možina že čisto osebno obračunal z Dražgošami, jih razglasil za zgodovinsko pravljico in zlagani mit, se pri tem skliceval na skrbno izbrane priče, ki jih je posnel v svojih poprejšnjih intervjujih. Oddaja, ki je dolga desetletja namenjena tedenskemu pregledu tekočega dogajanja, je bila tokrat v čisto drugačni ideološki funkciji njegovega boja proti zgodovini, NOB, partizanstvu in spopada z njemu neljubo resničnostjo.

Potem se je po spisku lotil vseh političnih nasprotnikov, ki mučijo njegovo glavo in bi z njimi rad poravnal račune, začenši z Milanom Kučanom, nakar je nadaljeval z Zoranom Jankovićem, Robertom Golobom in drugimi. No, našteti nasprotniki niso njegovi, so pač trd v peti trenutno vladajoče oblastniške garniture, katere glasnik želi biti novinar. Tokrat ne bo šlo skozi sklicevanje na to, da je oddaja komentatorska in zato sme biti subjektivna. Ne, današnji Utrip je bil čisti novinarski podn avtorja, ki je vso svojo profesionalno čast žrtvoval na oltarju nizkotnega političnega navijaštva.

Zapovedana nepristranost novinarja po Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija je bila grobo poteptana. Če želi javni servis ohraniti svoj obraz, kolikor ga še ima v času političnega podrejanja, bo moral takšno ravnanje problematizirati. Toda pri Možini je bila opazna samozavest nekoga, ki točno ve, da se mu ob sedanji konfiguraciji sil v vodstvu hiše in programskem svetu prav nič ne more zgoditi, zato lahko pohodi čisto vse profesionalne standarde.

Možina je v Utripu neskrito motivirano obračunal z bivšim predsednikom Milanom Kučanom – kakor da bi novinarstvo bilo nekakšen boksarski ring

© RTVSLO / IN MEDIA RES

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**