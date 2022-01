Prikrivanje gledanosti Tarče o Kanglerju

Novinarji Tarče: »Ker RTV ni javno sporočil gledanosti prejšnje Tarče o Kanglerju, naj omenimo, da je bila ta 8 odstotkov!«

Pojasnilo novinarjev Tarče

© Facebook / Tarča

Ustvarjalci Tarče so na okopih proti lastnemu vodstvu: na svojem Facebook profilu so naznanili ogorčenje zaradi objave novice z naslovom »Odlična gledanost oddaje Premagajmo covid 19«, ki si jo je »včeraj ogledalo 7,7 % ali 146.400 gledalcev starih nad 4 leta, oz. 18 % delež vseh gledalcev televizije v času oddaje.« K novici so dodali še, da je gledanost časovnega pasu med 20.00 in 22.00 uro na TV SLO 1 »dosegla kar 7,5 % oz. 143.900 gledalcev starih nad 4 leta oz. 18 % delež vseh gledalcev televizije, kar je več kot gledanost enakega časovnega pasu z dne 6. 1. 2022, ko smo predvajali Studio 3 (Tarča, Globus in Točka preloma) ali 16. 12. 2021, ko je bila na programu posebna oddaja EkstraVisorja o pokojninskem labirintu.«

Odziv novinarjev Tarče je takšen podatek demantiral: »Ker RTV ni javno sporočil gledanosti prejšnje Tarče o Kanglerju, naj omenimo, da je bila ta 8 odstotkov!«

Objava nam nedvomno signalizira tiho vojno, ki poteka med vodstvom RTV Slovenija in omenjenimi novinarji, o katerih se je v preteklih dneh govorilo veliko: o možnem suspenzu voditeljice, ukinitvi oddaje in številnih oblikah pritiskov, ker so si drznili razkriti Kanglerjev sporni in več kot sumljiv modus operandi v času njegovega županovanja mestu Maribor.

Zakaj se vodstvo RTV hvali s 7,5 odstotno gledanostjo, zamolčalo pa je višjo gledanost prejšnje Tarče in o tem ni podalo nobene objave? Zakaj so se odločili, da zanikajo lastno oddajo in svoje novinarje?

Če podatek drži, zakaj se potem vodstvo hiše hvali s 7,5 odstotno gledanostjo, zamolčalo pa je višjo gledanost prejšnje Tarče in o tem ni podalo nobene objave? Zakaj so se odločili, da zanikajo lastno oddajo in svoje novinarje? Jim je bolj pomembna lojalnost politiki? Ob tem je dr. Marko Milosavljević zapisal, da vodstvo RTV Slovenije uporablja le tiste primerjave, ki ustrezajo njihovemu namenu kritiziranja ali blatenja ‘problematične’ oddaje, tokrat Tarče. In se čudil, da ne objavijo primerjave posameznih oddaj (torej Tarče), temveč v nekakšnih paketih, kar šteje za manipulacijo najbolj očitne in najbolj nizkotne vrste.

Na napeto dogajanje med ustvarjalci Tarče in vodstvom kaže posredno še ena Facebook objava, tokrat Erike Žnidaršič. Nekaj minut pred sedmo zvečer je 13. januarja na svojem profilu zapisala: »V pojasnilo: nisem v suspenzu, naslednja Tarča bo na sporedu 20. 1., po njej ponovno sledi seja programskega sveta na temo Tarča. Mi pa bomo še naprej delali enako kot do zdaj.«

»V pojasnilo: nisem v suspenzu, naslednja Tarča bo na sporedu 20. 1., po njej ponovno sledi seja programskega sveta na temo Tarča. Mi pa bomo še naprej delali enako kot do zdaj.«



Erika Žnidaršič,

voditeljica oddej Tarča

S tem se je obregnila ob dejstvo, da mora vodstvo pripraviti gradivo za razpravo Komisije programskega sveta Radiotelevizije Slovenija za informativne programe za zadnjo Tarčo o dosjeju Kangler, ki je bila 6. januarja. Po nekaterih napovedih bi naslednji četrtek moral biti na sporedu še drugi del oddaje. Kot ugotavlja varuhinja Ilinka Todorovski, se je prvič v zadnjih petih letih pripetilo, da je bila takšna Komisija sklicana, kar posredno kaže na obliko pritiska.

Zakaj je objava Erike Žnidaršič pomembna? Tudi zato, ker je bila kasneje iz neznanega razloga izbrisana in več ne obstaja.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**