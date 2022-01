ŠOS: »Študenti, ki so zboleli za covidom-19 ali so v karanteni, naj opravljajo izpit na daljavo«

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je na višje in visokošolske zavode naslovila poziv k bolj fleksibilnemu opravljanju izpitnih obveznosti v prihajajočem izpitnem obdobju

Protest proti zaprtju šol v času epidemije covida-19 (lani januarja na Trgu republike v Ljubljani)

© Janez Zalaznik

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je v luči "visokega števila okužb z novim koronavirusom in velikega deleža študentov in visokošolskega osebja v karanteni zaradi tveganega stika" na višje in visokošolske zavode naslovila poziv k bolj fleksibilnemu opravljanju izpitnih obveznosti v prihajajočem izpitnem obdobju.

"Epidemija covida-19 dosega nov, doslej nepredstavljiv vrhunec. Število pozitivnih na koronavirus vsakodnevno presega 5000, še bolj pa narašča število posameznikov v karanteni zaradi tveganega stika z okuženimi. V četrtek je bilo tako v karanteni že več kot 40.000 učencev in dijakov, kar je 15 odstotkov vseh učencev in dijakov," so zapisali v ŠOS.

"Kljub temu, da v visokem šolstvu študenti istega letnika študijskega programa niso razumljeni kot "mehurček" in niso avtomatično v karanteni ob okužbi enega od njih, je po podatkih število novookuženih v prvem tednu tega leta najbolj poraslo prav v starostni skupini 15-24 let, kjer je okuženih preko 2700 na 100.000 prebivalcev, v drugih starostnih skupinah manj kot 2000," so opozorili v ŠOS.

Ob začetku zimskega izpitnega obdobja je po navedbah ŠOS mogoče pričakovati, da bo v prihajajočem mesecu število okuženih visokošolskih učiteljev ter študentov še naprej naraščalo, še v večjem številu pa bo naraščalo število visokošolskih učiteljev ter študentov v karanteni.

"Predlagamo, da se za študente, ki so zboleli za covidom-19 ali pa so zaradi tesnega stika z okuženo osebo v karanteni, omogoči opravljanje izpita ali kolokvija na daljavo ali pa se jim dodeli vsaj dodatni izpitni rok še v tem izpitnem obdobju."



Študentska organizacija Slovenije (ŠOS)

Število odsotnih članov visokošolske skupnosti onemogoča običajno izvajanje izpitnih obveznosti, zato študenti pozivajo vse višje- in visokošolske zavode, da opravljanje izpitov temu prilagodijo.

"Predlagamo, da se za študente, ki so zboleli za covidom-19 ali pa so zaradi tesnega stika z okuženo osebo v karanteni, omogoči opravljanje izpita ali kolokvija na daljavo ali pa se jim dodeli vsaj dodatni izpitni rok še v tem izpitnem obdobju," so zapisali.

Ponovno pa pozivajo tudi, da visokošolsko osebje prisluhne študentom, ki se zaradi bolezni ali stika z okuženo osebo znajdejo v stiski pri opravljanju študijskih obveznosti. Študenti želijo študij zaključiti v čim krajšem roku, ob časovnih omejitvah, ki jih poleg obširnih študijskih obveznostih dodatno prinaša epidemija, pa pričakujejo več fleksibilnosti tako pri izvajanju predavanj in vaj, kot tudi izpitnih obveznosti, so v ŠOS še dodali v sporočilu za javnost.