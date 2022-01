Država po izbruhu vulkana in cunamiju odrezana od sveta

Otoška država Tonga je po sobotnem silovitem izbruhu podvodnega vulkana, ki je sprožil tudi cunami, še vedno odrezana od preostalega sveta

Izbruh vulkana v Tongi, 15. januarja 2022

Otoška država Tonga je po sobotnem silovitem izbruhu podvodnega vulkana, ki je sprožil tudi cunami, še vedno odrezana od sveta. Še vedno ni znano, ali sta izbruh vulkana in cunami na otoku zahtevala smrtne žrtve ali poškodovane. Avstralija in Nova Zelandija sta sicer nad Tongo poslali izvidniška letala.

Dva dni po izbruhu vulkana Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai sosednje države in mednarodne agencije še vedno ne vedo, kakšna je dejanska škoda. Novozelandska premierka Jacinda Ardern je v nedeljo ocenila, da je zelo velika.

Novozelandske in avstralske oblasti so nad Tongo poslale izvidniška letala, da bi ocenili nastalo škodo in ugotovili, kolikšne so potrebe po pomoči, poročajo tuje tiskovne agencije. Nova Zelandija pripravlja tudi vojaška transportna letala za dostavo pomoči.

Ardern je povedala, da lahko z otoško državo komunicirajo zgolj prek satelitskih telefonov.

Vulkanski izbruh je namreč poškodoval podvodne komunikacijske kable, katerih popravilo bi lahko trajalo tudi dva tedna. Najbližje plovilo za polaganje kablov je namreč v prestolnici Papue Nove Gvineje Port Moresby, ki je od Tonge oddaljena več kot 4000 kilometrov, so sporočili iz podjetja za vzdrževanje omrežij Southern Cross Cable Network.

To pomaga podjetju Tonga Cable Limited, ki ima v lasti 872 kilometrov kablov, ki otok povezujejo s Fidžijem. Od tam pa so povezani s preostalim svetom.

Tongovci v tujini so zaradi prekinjenih komunikacijskih povezav močno zaskrbljeni za svoje sorodnike v domovini. Prekinitev internetnih povezav pa bi lahko prebivalce otoka prizadela tudi zato, ker so močno odvisni od denarnih nakazil sorodnikov iz tujine.

Podvodni vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, ki leži približno 2000 kilometrov severovzhodno od Nove Zelandije, je izbruhnil v soboto. Izbruh je bil tako močan, da ga je bilo slišati celo na Aljaski, ki je oddaljena kar 10.000 kilometrov. Po podatkih ameriškega geološkega instituta je bil tako silovit kot potres magnitude 5,8, ki bi nastal na zemeljskem površju.

Vulkanolog Shane Cronin z univerze v Aucklandu je dejal, da tako silovitega izbruha na svetu ni bilo že 30 let. Nazadnje je tako močno izbruhnil ognjenik Pinatubo na Filipinih leta 1991. Podvodni vulkan pri Tongi bi sicer lahko ostal aktiven še dolgo.

Cunami je poleg Tonge prizadel še Novo Zelandijo, Japonsko, Aljasko in Južno Ameriko. V Peruju je zahteval tudi dve smrtnih žrtvi.

Oblak pepela je medtem dosegel tudi vzhodno obalo Avstralije. Širi se proti zahodu čez zvezno državo Queensland. Čez dan bi jo lahko prekril skoraj v celoti.

