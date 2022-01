Trump: »Radikalni demokrati želijo ZDA spremeniti v komunistično državo«

Nekdanji ameriški predsednik še zdaj verjame, da je volitve izgubil zaradi prevare, obenem pa je pričel z rasistično retoriko, da belopolti državljani ne morejo dobiti cepiva ali zdravil

Donald Trump

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je imel konec tedna v Arizoni politično zborovanje, na katerem je vztrajal, da je Joe Biden v Beli hiši zaradi velikih volilnih prevar. Množico, ki se je zbrala na zborovanju, je označil za dokaz, da je na volitvah leta 2020 zmagal on.

Časopis Arizona Republic je ocenil, da je Trump v kraj Florence privabil 15.000 ljudi, Trump pa je trdil, da so bile kolone avtomobilov dolge 30 kilometrov in več.

"Nihče ne vidi konca tej množici. Kolone avtomobilov se raztezajo 30 kilometrov. To ni za nekoga, ki je izgubil volitve," je dejal Trump.

Trump doslej še ni jasno povedal, ali se bo leta 2024 odločil za ponovno predsedniško kandidaturo, vendar na to namiguje že, odkar je moral januarja lani iz Bele hiše. V Arizoni je leta 2020 od 3,4 milijona oddanih glasov Biden zmagal s prednostjo 10.457 glasov, čeprav gre za republikansko državo, v kateri demokrat ni zmagal od Billla Clintona leta 1996.

"Nihče ne vidi konca tej množici. Kolone avtomobilov se raztezajo 30 kilometrov. To ni za nekoga, ki je izgubil volitve."



Donald Trump

Poleg Bidna je bil v nedeljo velika Trumpova tarča Bidnov zdravstveni svetovalec Anthony Fauci, ki je bil v ospredju boja proti koronavirusu tudi v Trumpovih časih.

Ko ga je omenil in obtožil, da se obnaša kot kralj, je množica začela kričati: "Zaprite ga!, zaprite ga!". Tudi drugi govorniki na zborovanju so Faucija opredeljevali kot lažnivca in kriminalca, ki ga je treba zapreti.

Trumpov nastop je bil sicer poln teorij zarote. Vlado je obtožil, da pred belci skriva cepiva in zdravila za covid-19, obenem pa jo napadal, ker uvaja obvezno cepljenje. "Bolnišnice uničujejo bele ljudi. Če si bel, ne moreš dobiti cepiva, zdravil. V državi New York moraš na konec vrste, če si bel," je dejal Trump.

"Dovolj nam je obveznega cepljenja. Radikalni demokrati želijo ZDA spremeniti v komunistično državo," je dejal. Medije je napadel, ker ne poročajo o tem, kako velika je bila množica, ki je 6. januarja lani šla nad kongres.

"Bolnišnice uničujejo bele ljudi. Če si bel, ne moreš dobiti cepiva, zdravil. V državi New York moraš na konec vrste, če si bel."



Donald Trump

"Ne govorijo, kako velika je bila množica. Mislim, da je bila največja doslej in šli so protestirat proti volitvam," je dejal Trump in obtožil zvezno policijo FBI, da je sprožila napad na kongres.

Med govorniki je bil tudi prodajalec vzglavnikov Mike Lindell, ki se že leto dni bori proti izidu volitev leta 2020 in pri tem omenja vedno nove teorije zarote.

Tokrat je izjavil, da na letošnjih kongresnih volitvah ne bodo računali z računalniki ali uporabljali volilnih strojev, temveč naj bi uporabljali njegove nove "papirje na steroidih", ki jih ni mogoče ponarejati.

Napadel je celo televizijo Fox, ker ne govori o volilnih prevarah. Televizija Fox tega ne počne, ker se sooča s tožbo proizvajalcev volilnih strojev, podobno kot Lindell.

3A46zHOLmlE

GLDL1t6xcQk

6Ggv1REHAKI

HB75oToSUtA