Kolumnistova trditev ne drži, CDC se ni odpovedal PCR-testom

Ameriški vladni center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (CDC) za diagnostiko covida-19 priporoča uporabo testov, ki omogočajo sočasno testiranje na covid in gripo

Drive-in testiranje v Ljubljani

© Borut Krajnc

»Ameriški CDC se je odpovedal PCR-testom, ker niso zanesljivo diagnostično sredstvo,« je 5. januarja v Dnevnikovi kolumni zatrdil sociolog Tomaž Mastnak.

Ameriški vladni center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (CDC) je 21. julija lani napovedal, da bo konec leta umaknil prošnjo za pridobitev dovoljenja za uporabo v sili za specifični model PCR-testa, imenovanega »CDC 2019-nCoV RT-PCR«.

»Ameriški CDC se je odpovedal PCR-testom, ker niso zanesljivo diagnostično sredstvo.«



Tomaž Mastnak v Dnevnikovi kolumni 5. januarja

Hkrati so laboratorijem svetovali uporabo ostalih diagnostičnih sredstev, ki so od ameriškega vladnega urada za hrano in zdravila že pridobila dovoljenje za uporabo. Med njimi prevladujejo tudi testi, ki uporabljajo PCR metodo.

Na CDC so pojasnili, da so prošnjo za dovoljenje uporabe specifičnega PCR-testa umaknili, ker so postali širše dostopni drugi testi z dovoljenjem za uporabo. Med njimi nekateri poleg sars-cov-2 zaznajo tudi virusa, ki povzročata gripo. Ob tem so opozorili, da umik prošnje ni povezan z učinkovitostjo testa, ki je sicer zelo zanesljiv.

Več o tem, zakaj trditev, da se je CDC zaradi nezanesljivosti odpovedal PCR-testom, ne drži, preberite v prispevku neprofitnega medija Oštro.si.