Dodatne izjeme pri odrejanju karanten na domu

Spremembe uvajajo dodatne izjeme od karantene v zdravstvu, šolstvu in socialnem varstvu ob posebnih pogojih.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe pravil pri odrejanju karantene na domu ob visoko tveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom. Spremembe uvajajo dodatne izjeme od karantene v zdravstvu, šolstvu in socialnem varstvu ob posebnih pogojih. Kot je po seji pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, bodo spremembe veljale od srede.

V karanteno od 19. januarja ne bo treba zaposlenim v zdravstvu, sociali ter vzgoji in izobraževanju, se pa bodo morali vsakodnevno sedem dni testirati s hitrimi antigenskimi testi ali testi za samotestiranje in uporabljati FFP2-masko. Če so v tesnem stiku zunaj delovnega procesa, morajo o tem obvestiti svojega delodajalca in se sedem dni testirati.

Med izjeme bodo po novem ob stiku spadali tudi predšolski otroci, učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, če bo do visoko tveganega stika prišlo v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa. Tudi navedeni se morajo, ne glede na cepilni status, v obdobju sedem dni vsakodnevno testirati.

Šolski razred bo šel v karanteno, če se bo okužba v 14 dneh pokazala pri 30 odstotkih učencev. Enako velja tudi za oddelke v vrtcu, le da za predšolske otroke ni samotestiranja.

