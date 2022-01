Od srede dodatne izjeme pri karanteni na domu

Spremembe v zdravstvu, šolstvu in socialnem varstvu ob posebnih pogojih

Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela spremembe pravil pri odrejanju karantene na domu ob visoko tveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom. Spremembe uvajajo dodatne izjeme od karantene v zdravstvu, šolstvu in socialnem varstvu ob posebnih pogojih, je po seji pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar. Spremembe bodo veljale od srede.

Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je vlada med izjeme od napotitve v karanteno na domu umestila tudi tiste, ki so zaposleni v zdravstvu, socialnem varstvu ter vzgoji in izobraževanju. Ob tem se bodo morali zaposleni po tveganem stiku z okuženo osebo sedem dni vsakodnevno testirati bodisi s hitrimi testi za samotestiranje bodisi pri izvajalcih hitrega testiranja. Hkrati bodo morali pri delu uporabljati zaščitne maske tipa FFP2.

Če do tveganega stika zaposlenih v navedenih dejavnostih pride izven delovnega okolja, morajo zaposleni o tem obvestiti svojega delodajalca.

Med izjeme bodo po novem ob stiku spadali tudi predšolski otroci, učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, če bo do visoko tveganega stika prišlo v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa. Tudi navedeni se morajo, ne glede na cepilni status, v obdobju sedem dni vsakodnevno testirati. "Tako se takoj umakne okuženo osebo iz pedagoškega procesa in se ohrani varno šolsko okolje," je povedal predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel.

Šolski oddelek bodo po novem napotili v karanteno, če bo število okužb s koronavirusom v posameznem oddelku v obdobju 14 dni doseglo oz. preseglo 30 odstotkov glede na vse učence v posameznem oddelku, je v izjavi po seji vlade pojasnil Poklukar.

V ponedeljek je po podatkih Sledilnika za covid-19, ki se sklicuje na podatke ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v karanteni 33.213 osnovnošolcev v skupno 1583 oddelkih, pa tudi 8558 dijakov, v skupno 354 oddelkih. V karanteni je tudi 3456 predšolskih otrok v skupno 230 oddelkih.

Ob tem je Poklukar spomnil, da v veljavi ostajajo tudi predhodno sprejete izjeme od karantene. V karanteno ob tveganem stiku tako ni treba cepljenim s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19, osebam, ki so prebolele covid-19 in to dokazujejo s pozitivnim PCR-testom, od katerega je minilo vsaj deset in največ 45 dni, pa tudi polno cepljenim prebolevnikom.

Naštete izjeme so po ministrovih besedah "superiorne" glede v ponedeljek sprejete izjeme. To pomeni, da trikrat cepljenemu učitelju ob tveganem stiku ne bo treba v karanteno, ob tem pa se mu sedem dni vsakodnevno ne bo treba testirati na koronavirus. Necepljeni učitelj pa se bo moral sedem dni testirati vsakodnevno in nositi zaščitno masko tipa FFP2.

Dodatnih izjem od karantene za celotni sektor kritične infrastrukture vlada tako ni sprejela. "Glede na obremenjenost zdravstva in epidemiološke kazalce ni bilo mogoče sprostiti karanten v širšem delu, kot za zaposlene v zdravstvu, sociali ter vzgoji in izobraževanju," je pojasnil Poklukar. Ob tem je poudaril, da za zaposlene v vseh ostalih sektorjih družbe še vedno veljajo predhodno sprejete izjeme od karantene.

Ob predstavitvi sprememb je Fafangel poudaril, da je na teden v Sloveniji odrejenih več kot 40.000 karanten, kar predstavlja velik pritisk za izdajatelje, zato je epidemiološki kolegij soglašal z izjemami v kritični infrastrukturi.

Epidemiologi so soglašali z izjemami v navedem delu kritične infrastrukture, saj je zaradi velikega števila izolacij in karanten močno oteženo njeno delovanje. "Sprememba karanten v tem trenutku seveda povzroča povišanje tveganja, a nezagotavljanje delovanja kritične infrastrukture prav tako pomeni tveganje za zdravje oseb," je povedal.

Poklukar sicer verjame, da bodo s sprejetimi izjemam pomagali tudi gospodarstvu, saj bodo zaposleni denimo manjkrat uveljavljali odsotnost zaradi karantene svojih otrok.

38UZ4xg8v6o