Vodstvo RTV manipulativno brani Možino

Je Utrip avtorja Jožeta Možine kršil profesionalna merila javne radiotelevizije? V svoji nezadržani pristranskosti in zlorabi oddaje jih nesporno je.

Vodstvo RTV Slovenija se je znova skrilo za piar službo z novim sporočilom za javnost. Že v analizi prejšnjega sem očital, da ni želelo odločno zagovarjati svoje oddaje Tarča pred političnimi napadi zaradi Francu Kanglerju ne dovolj naklonjenega pristopa. Tokrat pa je prepoznaven namen nove izjave temu nasproten, saj gre vendar za obrambo »naših«, ki so na oblasti: zaščititi novinarja Jožeta Možino, ki je po petnajstih letih prvič pripravil oddajo Utrip, da bi osebno obračunal s svojimi političnimi in ideološkimi nasprotniki. V resnici tudi z nasprotniki njegovih političnih idolov, na čigar podporo sicer računa.

Manipulativna izjava

Možinovo novinarsko postopanje sem opisal kot profesionalno skrajno sporno dejanje zlorabe. Naj k temu dodam, da zanj nov izziv z Utripom, ki mu ga je v realizacijo ponudilo provladno naravnano vodstvo, morda ni padel po naključju v teden po obletnici Dražgoš, ampak je bil vnaprej časovno dogovorjen za tak namen. Tudi v novi izjavi nam vodstvo pridiga o kulturi javnega dialoga, nenadoma odkriva neodvisnost in avtonomnost novinarstva, kakor da ju ne bi samo načenjalo, ob izrecni omembi Utripa, Jožeta Možine in Jadranke Rebernik, ki jih želi odločno zaščititi, pa nepričakovano navaja tudi oddajo Tarča, Eriko Žnidaršič in Boštjana Kogovška, urednika te oddaje. Le zato, da bi skozi izenačevanje lažje upravičilo izrecno obrambe Možine.

Vse domnevne napade nanj označujejo za grožnje, žalitve in napade, zato »vodstvo RTV Slovenija in vodstvo TV Slovenija podpira novinarje in odgovorne urednike, ki si kljub pritiskom prizadevajo za uredniško neodvisnost«. Razume jih tudi kot poskus blatenja ugleda hiše in ogrožanje njene neodvisnosti. Toda zdaj k težavi. V obrambo Možine so se postrojili in organizirali ne samo politični krogi blizu Janeza Janše, ampak tudi njegova medijska trobila. Portal Siol je objavil zapis odgovornega urednika Petra Jančiča, ki poroča, da sta bila že v nedeljo, torej dan po Utripu, »na zagovor k direktorju televizije Valentinu Arehu zaradi protestov z leve, ker je bil v soboto objavljen Utrip, ki ga je naredil Jože Možina, povabljena Možina in urednica Jadranka Rebernik. Zagovor bo jutri.«

Sanjski trojček: pričevalec Jože Možina, narodnobuditeljski Igor Pirkovič, izvrševalka Jadranka Rebernik (v ozadju Aljuš Pertinač, voditelj oddaje Faktor na TV3)

Ob zgodbi o zagovoru Jančič dodaja, da naj bi o Utripu razpravljal programski svet RTVS, ki ga vodi Ciril Baškovič iz SD. Toda enigma okoli takšne informacije je silno preprosta: kako lahko vodstvo hkrati apelira proti pritiskom nase in jemlje v bran novinarja, obenem pa, po pričevanju enako pravovernega Jančiča, organizira »zagovor«, na katerega se morata oglasiti Možina in odgovorna urednica? To dvoje res ne gre skupaj: ali samo izvaja pritisk na novinarja, zato pred tem res ne more svariti, ali pa se proti pritiskom bori, zato nikogar ne bi smelo vabiti na zagovor! Zato lahko pričakujemo, da bodo razkrili, na čigavo željo ga sploh zahtevajo, če podatek ni izmišljen.

Igranje žrtve

Propagandistična gesta vodstva RTV je prejkone prozorna: vsako upravičeno kritiko na račun kršitev profesionalnih standardov razglasiti za obliko nezaslišane intervencije v uredniško in novinarsko avtonomijo, sebe pa predstaviti kot žrtev. Propagandistično obarvana gesta igranja žrtve (victim playing) je tudi sicer ena najbolj intenzivnih taktik aktualnega političnega režima, žal vedno znova uspešna. Zdi se, kakor da bi vodstvo RTV ravnalo po načelih propagandističnega oddelka vladajoče stranke.

Jančič piše tudi o tem, da bo naslednji Utrip prihodnjo soboto povsem nazorsko drugačen od Možinovega, ker ga bo pripravila novinarka Mojca Pašek Šetinc, domnevno motivirana s svojo pristranostjo tudi zaradi sodnega spora z Janezom Janšo. Kot vemo, jo je sedanji premier skupaj z Eugenijo Carl nizkotno in seksistično označil za medijsko prostitutko. Tovrstna omemba ni naključna, s tem želi desnica na še en način legitimirati Možinov Utrip ob alibiju, ker da tudi »druga stran« postopa enako novinarsko pristransko.

Na kratko: ne le vodstvo RTV, tudi vse druge politične in medijske sile so se po Utripu angažirale Možini v apriorno podporo. Tudi v Janši naklonjenem Združenju novinarjev in publicistov, kjer obsojajo »grob politični napad in sramotenje novinarja RTVS Jožeta Možine«. Kakor da bi želeli doseči, da bo poslej politični propagandizem postal samoumevna vsakodnevna praksa na javni radioteleviziji. Pa je namesto tega potrebnega res malo: pogledati poklicne standarde in hladnokrvno presoditi, ali je njegov Utrip dejansko kršil profesionalna merila javne radiotelevizije. Odgovor bo dokaj preprost: v svoji nezadržani pristranskosti in zlorabi oddaje jih nesporno je.

