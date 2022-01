Že druga novinarska žrtev letos

Margarito Martinez, ki je delal za več medijev, je bil pred smrtjo deležen tudi groženj

V mehiškem mestu Tijuana ob meji z ZDA je bil ubit fotoreporter Margarito Martinez, so sporočile mehiške oblasti. 49-letni Martinez, ki je delal za več medijev, tudi tednik Zeta of Tijuana, je bil pred tem deležen tudi groženj. To je že druga smrt novinarja v Mehiki letos.

Martinez je bil napaden s strelnim orožjem, njegovo truplo so našli v bližini njegovega doma, so sporočile oblasti v zvezni državi Baja California na severozahodu Mehike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mehiške oblasti sicer preiskujejo še umor novinarja in aktivista Joseja Luisa Gamboe, ki je bil zaboden 6. januarja v zvezni državi Veracruz na vzhodu Mehike. Umrl je nekaj dni kasneje v bolnišnici. Ni sicer jasno, ali je umor povezan z njegovim delom.

Medijska nevladna organizacija Novinarji brez meja Mehiko skupaj z Afganistanom in Jemnom redno uvršča med najbolj nevarne države za novinarje. Lani je bilo po podatkih AFP v tej latinskoameriški državi ubitih najmanj sedem novinarjev. Od leta 2000 pa jih je umrlo več kot sto, pri čemer so obsodbe odgovornih redke.

8sYbn9ckAPw