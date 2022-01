Dodik: »Ni mala stvar, ko te predsednik Srbije prosi, da se vrnite v institucije«

Milorad Dodik

© Wikimedia Commons

Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik je dejal, da se bodo predstavniki Republike srbske vrnili v institucije BiH, ko bodo odpravljeni razlogi za njihovo odločitev, da pri delu teh institucij ne sodelujejo. Spomnil je, da so jih zapustili po lanski uvedbi prepovedi zanikanja vojnih zločinov, tudi genocida v Srebrenici.

Na včerajšnji novinarski konferenci v Banjaluki je Dodik zatrdil, da bodo v skladu z odločitvami parlamenta Republike srbske njeni predstavniki še naprej sodelovali pri delu predsedstva, sveta ministrov in parlamenta BiH, ko bodo ocenili, da je to v interesu te srbske entitete. To bodo po njegovih besedah delali, dokler ne bo rešen problem omenjenega "vsiljenega" zakona bivšega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Valentina Inzka, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Potem ko se je minuli petek sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, ki ga je pozval k vrnitvi predstavnikov Republike srbske v institucije BiH, je Dodik še dejal, da bodo skušali najti načine za odpravo razlogov, zaradi katerih ne sodelujejo v institucijah BiH in da bodo o tem govorili v prihodnjih dneh z vsemi akterji, tudi opozicijo. "Ni mala stvar, ko te predsednik Srbije prosi, da se vrnite v institucije," je dodal.

ZDA je obtožil, da so na strani Bošnjakov v BiH. Posebnega odposlanca ZDA za Zahodni Balkan Gabriela Escobarja pa je obtožil, da "ima potencial, da lahko ukaže likvidacijo". Znova je tudi kritiziral visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta, poroča portal klix.ba.

Govoril je tudi o sankcijah, ki so jih ZDA uvedle proti njemu zaradi ogrožanja stabilnosti BiH in regije tudi zaradi napovedi umika Republike srbske iz niza osrednjih institucij BiH.

Dodal je še, da so pripravljeni podpreti spremembe volilne zakonodaje, za katere bi se dogovorili Hrvati in Bošnjaki.