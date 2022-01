Orodje za analizo delovanja ljubljanske občine

Inštitut Danes je nov dan je razvil Parlameter Mestne občine Ljubljana (Mol), ki omogoča transparentnost dela mestnih svetnic in svetnikov, pomaga pa tudi pri spodbujanju političnega udejstvovanja občank in občanov

Zoran Janković, župan Ljubljane

© Miha Fras

Inštitut Danes je nov dan je razvil Parlameter Mestne občine Ljubljana (Mol), občinsko različico tovrstnega orodja, sprva namenjenega analizi glasovanj in transkriptov nastopov v državnem zboru, sedaj pa tudi v občinskih oziroma mestnih svetih. Tako želijo prispevati predvsem k večji transparentnosti, so zapisali v inštitutu.

Javnost si lahko zdaj s pomočjo tega orodja ogleda prisotnost svetnic in svetnikov na sejah, individualne rezultate glasovanj, število podanih vprašanj ali izrečenih besed, sprejete odloke ter druge informacije. Poleg tega orodje omogoča tudi iskanje po ključnih besedah, s tem pa spremljanje le tistih govorov, glasovanj in odlokov, ki so za občanke in občane najpomembnejši, so pojasnili.

Po njihovih navedbah ponuja vpogled v nekaj najzanimivejših statistik delovanja ljubljanskega mestnega sveta. S pregledom profilov posameznih svetnic in svetnikov je mogoče preveriti, koliko vprašanj so zastavili v trenutnem mandatu, s pomočjo orodja se lahko ocenjuje tudi aktivnost posameznih svetnic in svetnikov na sejah, analizirati je mogoče delovanje posameznih svetniških klubov, orodje pa nudi tudi celovit vpogled v glasovanja ljubljanskega mestnega sveta. Prav tako je mogoče spremljati (ne)enotnost posameznih svetniških klubov, so dodali.

"Prav transparentnost namreč poveča legitimnost dela svetnic in svetnikov, pomaga pa tudi pri spodbujanju političnega udejstvovanja občank in občanov."

Analize in vizualizacije podatkov so na Parlametru pripravljene v obliki informacijskih kartic in so primerne za takojšnje deljenje oz. objavo na spletnih mestih in družbenih omrežjih, so dodali. "Prepričani smo, da bo orodje novinarje, nevladne organizacije in civilno družbo spodbudilo k različnim analizam delovanja ljubljanske občine," so poudarili.

Na inštitutu upajo predvsem, da bodo tako lahko dodatno prispevali h kulturi odpiranja občinskih podatkov v Sloveniji in s tem povečali nadzor nad delovanjem lokalnih oblasti. "Prav transparentnost namreč poveča legitimnost dela svetnic in svetnikov, pomaga pa tudi pri spodbujanju političnega udejstvovanja občank in občanov," so izpostavili.

© Danes je nov dan / Parlameter MOL

V naslednjih mesecih bodo tako predstavili še Parlametre občin Ajdovščina, Lendava in Hrastnik, verjamejo pa, da se bo uporaba orodja razširila tudi v druge slovenske občine.

Vzpostavitev Parlametra Mol je del projekta Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna uprava, ki je sofinanciran iz Active Citizens Fund v Sloveniji in podprt s strani finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora.

Delovanje Parlametra Mol lahko preverite na tej spletni povezavi >>