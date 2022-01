100 dni do volitev: 100 opomnikov, kakšna je Janševa vlada

Iniciativa Gremo volit je objavila sto opomnikov, kaj vse je med drugim zakuhala tretja Janševa vlada

Razlogov, zakaj imamo v Sloveniji trenutno slabo vlado, je veliko. Volitve so pred vrati.

© Janez Zalaznik

Seznam stotih opomnikov oziroma dejstev, kakšno vlado imamo trenutno na oblasti, spodaj objavljamo v celoti. Seznam je objavila iniciativa Gremo volit.

1. Prva stvar, ki jo naredi nova vlada: dvigne plače ministrom in državnim sekretarjem.

2. Vlada je zamenjala vodilne kadre policije in vojske ter NPU z njej zvestimi kadri.

3. Žvižgač Gale razkrije, da pri nabavah zaščitne opreme prihaja do korupcije, da naročila dobivajo osebe povezane z novo oblastjo, da za konkretne posle intervenirajo vidni predstavniki oblasti, ministra Počivalška celo slišimo na posnetku - nič se ne zgodi in s praksami nadaljujejo do danes.

4. Nepremišljeno zapiranje študentskih domov ob začetku epidemije, zaradi česar številni študenti nimajo kam, saj je to njihov dom.

5. Minister Cigler Kralj na razpisu podelil 130 tisoč evrov za “pomoč najranljivejšim skupinam zaradi epidemije” Zavodu Iskreni, ki nasprotuje ustavni pravici do splava in katerega ustanovitelj je bil. Na istem razpisu Zveza prijateljev mladine Slovenije ostane brez sredstev za pomoč najranljivejšim.

6. Pod policijsko uro smo živeli kar 174 dni.

7. Koalicija v državnem zboru vladi da proste roke, da neomejeno prerazporeja proračunska sredstva - mimo sprejetega proračuna in siceršnjih omejitev iz zakona o javnih financah.

8. Kacin: "Uživajte, dokler lahko."

9. Vlada na začetku krize pozabi na samozaposlene, ki jih je zaprtje prizadelo prve, to popravi, a zavestno izpusti polovično samozaposlene mame in očete, ki nekaj časa ostanejo brez vsakršne finančne pomoči.

10. Javno zdravstvo nas je rešilo pred še hujšimi posledicami epidemije, a se je vlada odločila epidemijo izkoristiti za šibitev, razgradnjo in privatizacijo zdravstva.

11. Vladni Urad za komuniciranje (UKOM) je že izbranim izvajalcem na razpisu UKOM 2020, ki novi vladi niso bili všeč, v podpis poslal aneks, s katerim naj se odpovejo že odobrenim projektom.

12. Nevladnim organizacijam, ki se borijo za zaščito narave, so dodatno zaostrili pogoje sodelovanja v pravnih in sodnih postopkih.

13. Vlada je sprejela škodljiv Zakon o vodah, ki smo go morali zavrniti na referendumu.

14. Vojski so želeli dati policijska pooblastila in jo poslati na “širše” obmejno območje - ni jim uspelo.

15. Nevladne organizacije iz Metelkove 6 je Ministrstvo za kulturo v pismu obvestilo, da jih meče na cesto.

16. PKP 1 in PKP 2 sta bila sprejeta brez socialnega dialoga, nato so se malo igrali socialni dialog, nato pa so se odločili, da nočejo poslušati, kaj si o ukrepih mislijo in kaj predlagajo predstavniki delavcev in da so drugačna mnenja neprijetna izguba časa.

17. Tonin: "Govoril sem z ženskami in ljudmi."

18. Zaprtje tiskovnih konferenc za novinarje, kar je onemogočalo neposredno zastavljanje vprašanj.

19. V sedmi PKP poskušajo podtakniti ukinitev sklada za NVO-je.

20. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Simona Kustec, po navodilu Janeza Janše v enem od PKP uredi, da se Jambrekovi Novi univerzi zagotovi ohranitev akreditacije in 2 milijonov evrov letno. Kasneje zakon pade na ustavnem sodišču.

21. Ministrica Kustec molči, ko so se odpirale nenujne storitve, šole in vrtci pa so ostajali zaprti.

22. Zavajanje javnosti o uspešnosti šolanja na daljavo - neupoštevanje stroke in popoln manko ukrepov za odpravo negativnih vplivov na otroke in mladostnike.

23. Slovenija doseže prvo mesto za najdlje zaprte šole v Evropski uniji.

24. Slabo informiranje in ignoriranje dijakov glede izobraževalnega procesa na daljavo.

25. Poskušali so odvzeti pomoč mesečnega temeljnega dohodka tistim, ki jim je bila izrečena globa zaradi s pomočjo nepovezane kršitve. To jim na koncu ni uspelo.

26. Janša ustavi razpis za vpis na fakultete.

27. Sprejet zakon, ki uvaja nov tip prekarnih pogodb in cenovni damping, s čimer omogoča prihod ameriške multinacionalke Uber.

28. Poskuša se uvesti 500 do 1000 evrov kazni za vsakogar, ki si bo drznil povzdigniti glas proti predstavnikom politike, a jim ne uspe.

29. Čeprav je okužb veliko, celo več kot v prejšnjih valovih, vlada ne razglasi epidemije, ker bi bilo treba delavcem v javnem sektorju (izobraževanju, zdravstvu …) izplačati dodatke k plači.

30. V zadnjem trenutku so želeli predlagati dopolnitve Gradbenega zakona, ki omogoča "prevlado druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave", ki odpravlja varovalke iz Zakona o vodah.

31. Krek: "Število okuženih pada, a vidimo rast"

32. Predlaga ukinitev dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga slepim in slabovidnim sicer uspe ubraniti.

33. Dovoljen je prevzem blaga v kavarnah in trgovinah, ne pa prevzem knjig v knjižnicah.

34. Podrejanje delovanja tožilstva in avtonomije sodne veje oblasti.

35. Kazen dostavljalcu hrane, ki je na Prešernovem trgu jedel burek.

36. Vlada je v času epidemije študentom namenila zgolj 150 evrov, čeprav mnogi med njimi zaradi epidemije niso morali opravljati svojega dela in imeli posledično tudi višji izpad dohodka.

37. Maske iz papirja z gumico.

38. Tonin izgubi tovornjak.

39. Zamenjava vodstva Urada za preprečevanje pranja denarja: vodenje urada je prevzel nekdanji dolgoletni občinski svetnik SDS.

40. Janez Janša je podal predlog za kazenski pregon zoper osem protestnikov, ki so nosili transparente z napisi Smrt janšizmu.

41. Afera »glupi davki«. V javnost so prišli posnetki pogovora ministra Andreja Vizjaka in podjetnika Bojana Petana, v katerem Vizjak predlaga, da je plačevanje davkov glupo in da se bo sodniku "strlo jajca", da bo odločil tako kot si želi politika.

42. Vztrajanje na cepivu Janssen, čeprav so ga številne države prenehale uporabljati za mlajše ženske in nesrečna smrt 20-letnice.

43. Politični prevzemanje RTV-ja in pritisk na delo in avtonomijo novinarjev.

44. Kacin: "Pejmo se mal hecat!" https://www.facebook.com/institut8.marec/videos/244468503736061

45. V enega od PKP-jev vlada podtakne prisilno upokojevanje - na ustavnem sodišču ukrep spodbijejo sindikati.

46. Kazen za jedenje rogljička.

47. Finančno izčrpavanje STA-ja z namenom politične podreditve.

48. Ustavno sodišče razveljavi del ZNB-ja in korona odloke ki jih je sprejela vlada.

49. Podplačani, po večini prekarni delavci v lokalih, trgovinah in na bencinskih servisih trpijo jezo ljudi zaradi nepremišljene uvedbe pogoja PCT iz danes na jutri, pri čemer so sami zaradi slabih ekonomskih pogojev žrtve te epidemije.

50. Za kampanjo promocije cepljenja angažirajo promotorja, ki je v preteklosti javno nasprotoval obveznemu cepljenju za otroške bolezni.

51. Za ukrepe kot so bili policijska ura, prepoved zbiranja in prepoved prehajanja občinskih meja se je kasneje izkazalo, da so bili neustavni.

52. Aleš Hojs se je ob protestih, na katerih je bil drugič v času obstoja države uporabljen solzivec in vodni top, po mestu sprehajal z osebnim spremstvom štirih specialcev.

53. Vsak teden bolj ograjen Trg republike.

54. Poplava policistov v centru Ljubljane.

55. Podnebna kriza vlade ne zanima. Nasprotovanje sprejemu Resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v RS.

56. Menjave v kulturnih institucijah z oblasti ljubimi kadri in spremembe v strokovnih komisjah na Ministrstvu za kulturo, ki odločajo o projektnih in programskih razpisih, po “kriterijih” oblasti.

57. Na medijskem razpisu 2021 je Ministrstvo za kulturo nekaterim medijem odtegnila financiranje, čeprav so na istem razpisu z istimi kriteriji v preteklih letih prejeli financiranje, sredstva seveda dobijo vladi prijazni mediji.

58. Na štiriletnem programskem razpisu mnoga gledališča, glasbene zasedbe in umetniške institucije kljub mednarodni prepoznavnosti in pomembnosti za naš kulturni prostor niso prejele financiranja.

59. Ignorantski odnos Ministrstva za kulturo do kulturnih delavcev.

60. Koalicijske stranke so se zavezale k povečanju namenskih proračunskih sredstev za gradnjo stanovanj, a so obljubo prelomile, saj v proračunu take postavke za zdaj ni.

61. Koalicijske stranke so prav tako obljubile, da bodo uredile dosledno spoštovanje azilnega postopka, a so tudi to obljubo prelomile, saj so letos sprejeli noveli zakonov, ki prosilcem za azil omejujeta pravice in jim otežujeta dostop do mednarodne zaščite.

62. Počivalšek: "18.3. ni bilo niti enega kosa zaščitne opreme." Kdo je bil takrat minister? Počivalšek.

63. Poskus diskreditacije žvižgača Ivana Galeta.

64. V "zahvalo" zdravstvenemu osebju je vlada porabila 75.000 evrov za prelet vojaških letal nad bolnišnicami.

65. Minister Tonin kljub korona krizi sprejme zakon za 780 miljonov evrov za nakupe orožja .

66. Kaznovanje protestnikov zaradi pisanja s kredo po asfaltu.

67. Katastrofalno upravljanje epidemije v domovih starejših občanov v prvem valu. Ignoriranje kadrovskih in prostorskih pogojev pri podajanju smernic DSO-jem v času epidemije. Oboje je privedlo do številnih nepotrebnih smrti.

68. Odsotnost izhodne strategije po koncu epidemije.

69. Dobavljanje zaščitne opreme prek posrednikov, ki so bili tudi družinsko povezani s člani koalicije.

70. "Kripto" fantje dobijo posel z ne prav dobrimi hitrimi testi.

71. Slike “borca proti korupciji v zdravstvu” Janše na jahti in na luksuznem golfu skupaj z dvema največjima dobaviteljema v zdravstvu.

72. Afera Aleksandre Pivec - ministrica privatnih bivanj v Brdih in v Izoli ni plačala sama - no, vsaj ne takoj.

73. Vlada v državnih podjetjih nastavila svoj kader po principu važno da je naš. Prvi nadzornik Luke Koper in neizvršni direktor DUTB postane Janšev osebni odvetnik.

74. "A grem lahko domov … ne lub' se mi več." Vasko Simoniti, minister za kulturo, je zapustil sejo odbora za kulturo v državnem zboru. Pred tem je govoril in poslušal o samozaposlenih v kulturi, o tem, kako je minister status po hitrem in nezakonitem postopku vzel Zlatanu Čordiću - Zlatku.

75. Izmikanje odgovarjanju na vprašanja in predstavitev manipulativnega videa o stanju medijev v Sloveniji pred parlamentom Evropske unije.

76. V isti trgovini, čeprav prodajajo oboje, si lahko kupiš kruh, ne pa žarnice ali spodnjega perila.

77. Minister Tonin se stalno igra vojaka.

78. Zavoljo državne proslave v centru Ljubljane, je bil zaprt večji del centra mesta, celotno območje pa je bilo zastraženo z "želvicami".

79. Predsednik SDS koristi državni organ za varovanje prireditve stranke.

80. Afera: prleški sendvič. Ob zaprtih gostilnah si vladujoči privoščijo "poslovno kosilo".

81. Razvoj spletne strani za naročanje na upravnih enotah, ki jo v nekaj dneh zaprejo, ker ne zadostuje standardom.

82. Predsedovanje Svetu EU polno škandalov.

83. Odprte restavracije in bari, zaprtje stojnic za kuhano vino na odprtem. Kostanj je legit. Vendar samo, če lupin ne mečeš po tleh.

84. Medtem, ko so bile maske še obvezne tudi na prostem, smo prebirali o tem, kako se Jelko Kacin rekreira brez maske. Prav tako so se ob Kolpi brez maske v skupini sprehajali predsednik Pahor, ministra Tonin in Hojs.

85. Olimpijski komite Slovenije (OKS) je organiziral prireditev na kateri so bili vsi gostje brez mask, med njimi šolska ministrica Simona Kustec, in to v času, ko je bilo nošenje mask v zaprtih prostorih zapovedano.

86. Podpiranje višjegrajskih držav pri nasprotovanju vladavini prava znotraj EU.

87. Nešteta davčna darila za najpremožnejše in kapital.

88. Večkratno spreminjanje strategije cepljenja. Nejasna navodila, kako se naročiti na cepljenje. Več različnih sistemov naročanja.

89. Ukrepi se spreminjajo iz dneva v dan, nihče v resnici ne ve kaj velja in kaj ne. Niti lastnih semaforjev ukrepov se nikoli niso zares držali.

90. Potrdilo PCT po cepljenju z Janssenom velja takoj.

91. Minister Tonin kupi letalo za 72 milijonov evrov in za nagrado dobi let z F-16.

92. Pričeske nekaterih ministrov in ministric so tudi med zaprtjem vseh frizerjev ostajale popolne - predvsem smo lahko spremljali nespremenjeno stanje pričeske ministrice Pivec.

93. Predsednik vlade je tudi v tem mandatu nadaljeval s prakso nedvigovanja pošte s sodišča.

94. Spremenili zakon in na en mah v policiji razrešili skoraj 130 ljudi na vodstvenih položajih.

95. Sodno preganjanje mariborskih dijakov, ki so zahtevali vrnitev v šolske klopi.

96. Tuja podjetja Safilo, Adient, Treves in druga so med epidemijo pridobila milijonsko državno pomoč, po koncu obdobju prejemanja pomoči pa so podjetja zaprla svoja vrata, več kot 1000 ljudi pa je ostalo brez dela - ker ohranjanje delovnih mest ni bil pogoj za pomoč.

97. Nakup neprimernih in visoko preplačanih ventilatorjev.

98. S spremembo Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja so povečali vpliv politike v svetih zavodov in odpirali vrata političnemu podrejanju šol.

99. Kacin: ‘"Torej, o tem kaj misli minister Poklukar, bi morali vprašat predsednika vlade." https://www.facebook.com/institut8.marec/videos/394885882368958

100. Kako ob vseh teh dejstvih deluje vlada? Dober primer je minister Vizjak, ki nas je z rafalom kar 20 laži v 5 minutah televizijskega nastopa (https://fb.watch/axINthceJn/) skušal prepričati, da škodljivi zakon o vodah ni tako zelo slab.