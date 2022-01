Zaradi zabav sredi pandemije mu grozi nezaupnica

Že danes bi lahko pristojni odbor poslancev konservativne stranke prejel dovolj pisem za sprožitev glasovanja o nezaupnici britanskemu premierju Borisu Johnsonu

Boris Johnson

Britanski premier Boris Johnson je zaradi zabav na Downing Streetu v času pandemije covida-19 pod vse večjim pritiskom. Že danes bi lahko pristojni odbor poslancev konservativne stranke prejel dovolj pisem za sprožitev glasovanja o nezaupnici premierju.

Po navedbah več britanskih medijev bi lahko odbor 1922 že danes prejel pisma 15 odstotkov od 360 konservativnih poslancev, kar pomeni 54 pisem. Javno se je doslej proti premierju izreklo sedem poslancev njegove lastne stranke, vloženih pa naj bi bilo že okoli 30 pisem. Če bo odbor prejel 54 pisem, bodo konservativni poslanci glasovali o nezaupnici premierju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Johnson se je zaradi zabav, ki so v času pandemije covida-19 potekale na Downing Streetu, že opravičil. To je ponovno storil v torek, potem ko ga je nekdanji svetovalec Dominic Cummings obtožil, da je parlamentu lagal glede zabave na vrtu svoje rezidence maja 2020. Cummings je zatrdil, da so sodelavci premierja opozorili, da gre za zabavo, in ne delovno srečanje.

Na vprašanje, ali je lagal parlamentu, je Johnson v torek odgovoril, da ne. "Ne. Najprej bi želel ponoviti svoje opravičilo vsem za napačne odločitve, ki sem jih morda sprejel ali pa smo jih sprejeli v kabinetu," je dejal.

Ni želel sicer povedati, ali bo odstopil, če bo preiskava pokazala, da je namerno zavajal parlament.

Je pa več konservativnih poslancev, ki so bili doslej zadržani, menilo, da se bo moral posloviti s premierskega položaja, če se bo izkazalo, da je zavajal parlament. Med njimi je tudi njegov namestnik Dominic Raab.

Premier bo danes odgovarjal na vprašanja poslancev v parlamentu. Predvidoma bo napovedal sprostitev določenih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, kar bi lahko zadovoljilo nekatere konservativne poslance.

