»Štirje posamezniki so širili nepodprte teorije o volilni prevari«

Odbor za preiskavo napada na kongres izdal poziv za zaslišanje nekdanjega newyorškega župana Giulianija

Rudy Giuliani

© Gage Skidmore / Flickr

Odbor za preiskavo napada privržencev Donalda Trumpa na ameriški kongres 6. januarja lani je v torek izdal poziv na zaslišanje Rudyju Giulianiju in drugim članom Trumpove pravniške ekipe, ki je izpodbijala veljavnost izida predsedniških volitev novembra 2020 in utrjevala laž, da je Trump izgubil volitve zaradi prevare.

Poleg nekdanjega newyorškega župana Giulianija so pozive dobili Jenna Ellis, Sidney Powell in Boris Epshteyn.

"Štirje posamezniki, ki smo jim izdali pozive, so širili nepodprte teorije o volilni prevari, vodili prizadevanja za razveljavitev rezultatov volitev ali bili v neposrednem stiku z nekdanjim predsednikom glede prizadevanj, da se zaustavi preštevanje elektorskih glasov," je sporočil predsednik odbora, demokrat Bennie Thompson.

Epshteyn je v tvitu odbor označil za nelegitimnega in del lova na čarovnice proti Trumpu in njegovim podpornikom. Preostali se za zdaj niso odzvali.

Trumpovi pravniki so v državah s tesnim izidom volitev vlagali tožbe zaradi domnevnih velikih nepravilnosti. Vložili so več kot 50 tožb, ki so vse po vrsti padle na sodiščih. Samo število tožb in medijski nastopi Trumpove ekipe pa so v javnosti vzbujali vtis, da je bilo morda res kaj narobe.

Trumpov pravosodni minister Bill Barr je trditve o prevarah zavrnil, podobno so storili drugi člani njegove vlade in republikanski volilni uradniki po zveznih državah, kjer je bil izid za Trumpa sporen.

Odbor želi priti med drugim do informacij o Giulianijevih prizadevanjih za prepričevanje državnih uradnikov, naj spremenijo izide volitev, na primer v Georgii, kjer je na volilne uradnike skušal vplivati tudi Trump.

Pravosodno ministrstvo ZDA je medtem v torek sporočilo, da namerava danes preiskovalnemu odboru predati del dokumentov v zvezi s 6. januarjem, če ne bo nove sodne blokade.

Giuliani je bil zvest Trumpov navijač v medijih, vpletel se je tudi v pritiske na ukrajinsko vlado, naj uvede preiskavo proti Joeju Bidnu pred volitvami 2020, zaradi česar si je Trump prislužil svojo prvo ustavno obtožbo. Giuliani je v Ukrajini skušal najti negativne informacije o Bidnu in njegovem sinu Hunterju Bidnu.

Prizivno sodišče je zavrnilo Trumpovo tožbo, s katero je želel odboru preprečiti dostop do informacij s sklicevanjem na tako imenovani izvršni privilegij predsednika ZDA. Sodišče je ugotovilo, da Trump ni več predsednik. Vendar pa je obenem zavleklo predajo dokumentov, dokler odločitve o tem ne sprejme vrhovno sodišče ZDA.

Bil je tudi med govorniki na zborovanju Trumpovih privržencev pred Belo hišo tik pred napadom na kongres. "Dajmo priti do odločitve z bojem. Pripravljen sem zastaviti svoj sloves, tudi predsednik je na to pripravljen, da bomo našli kazniva dejanja," je dejal Giuliani.

Ellis je pripravila dva memoranduma za bivšega predsednika ZDA Mika Pencea, na podlagi katerih bi lahko skušal zavrniti formalno potrditev Bidnove volilne zmage v kongresu.

Powell je bila v svojih izjavah o volilnih prevarah tako agresivna, da se ji je na koncu odpovedal sam Trump. Njena teorija je bila, da so volilne stroje v ZDA priredili v korist Bidna v sodelovanju z venezuelsko vlado. Sodišče v Michiganu ji je zaradi vlaganja banalnih tožb naložilo kazen 175.000 dolarjev.

Nekdanji svetovalec Trumpove predsedniške kampanje Epshteyn pa naj bi bil med udeleženci sestanka v hotelu Willard nekaj dni pred napadom na kongres, ko so razpravljali, kako preprečiti prenos oblasti na Bidna. 6. januarja zjutraj naj bi Epshteyn poklical Trumpa in razpravljal o opcijah za zavlačevanje s potrditvijo volilnih izidov, če Pence ne bi hotel sodelovati.

