Kitajska Janševe izjave označila za nevarne

Slovenski premier Janez Janša je razkril, da s Tajvanom potekajo pogovori o "izmenjavi predstavništev"

Janša je v ponedeljek v pogovoru za indijsko televizijo Doordarshan med drugim razkril, da s Tajvanom potekajo pogovori o "izmenjavi predstavništev"

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so danes izjave slovenskega premierja Janeza Janše glede Tajvana označili za "nevarne" in izrazili ostro nasprotovanje. Janša je v ponedeljek v pogovoru za indijsko televizijo Doordarshan med drugim razkril, da s Tajvanom potekajo pogovori o "izmenjavi predstavništev".

"Tajvan je nedeljiv del kitajskega ozemlja. Vlada Ljudske republike Kitajske je edina legitimna vlada, ki predstavlja celotno Kitajsko. Načelo ene Kitajske je splošno priznano pravilo mednarodnih odnosov in univerzalen konsenz mednarodne skupnosti," je na današnji novinarski konferenci v Pekingu povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian.

"To je tudi politični temelj odnosov med Kitajsko in Slovenijo ter Kitajsko in Evropo," je dodal po poročanju kitajskega spletnega portala v angleškem jeziku CGTN.

Premier Janša je v ponedeljek v pogovoru za indijsko televizijo Doordarshan med drugim razkril, da s Tajvanom potekajo pogovori o "izmenjavi predstavništev". Obenem je sicer zatrdil, da "to ne bo na ravni veleposlaništev". "To bo predstavništvo na enaki ravni, kot jih ima že veliko držav članic EU," je sporočil.

Dejal je, da bo Slovenija podprla vsako suvereno odločitev Tajvancev: če bodo želeli živeti neodvisno ali pa če se bodo "svobodno, brez prisile, vojaškega posredovanja, izsiljevanja ali strateškega goljufanja, kot se trenutno dogaja v Hongkongu, odločili, da bi bili radi del Kitajske".

Ostro je kritiziral Kitajsko zaradi odziva na napoved Litve na odprtje diplomatskega predstavništva na Tajvanu in tajvanskega v Litvi.

Tajvansko zunanje ministrstvo je medtem na Twitterju izrazilo "hvaležnost" slovenskemu premierju za "odločno podporo".

V danes objavljenem tvitu se je medtem Janša odzval na kritiko evropskega poslanca Milana Brgleza (S&D/SD), ki je v torek na Twitterju zapisal, da gre pri premierjevih izjavah za "nesramno in noro privatizacijo zunanje politike". "Predsednik vlade se požvižga na zakon o zunanjih zadevah in državni zbor, medtem ko nas bo sprl z najmanj dvema velesilama," je zapisal Brglez.

Janša je v današnjem odzivu zapisal, da ima velika večina držav članic EU gospodarska predstavništva na Tajvanu in obratno. "Le ponosni nasledniki diktature v stranki SD lahko nasprotujejo enakopravni in suvereni evropski politiki Slovenije in pristajajo na drugorazrednost. Ker so na Kitajskem na oblasti njihovi vzorniki," je zapisal.

