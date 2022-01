Violeta Tomić izstopila iz Levice

Poslanka je kot razlog je navedla, da so ji v stranki ponudili možnost kandidature v Mariboru, a je ponudbo zavrnila, saj »že več kot 40 let živi v Ljubljani«

Violeta Tomić

© Uroš Abram

Poslanka Violeta Tomić je izstopila iz stranke Levica. V stranki so navedli, so se z Violeto Tomić dogovorili, da bo do konca mandata ostala članica poslanske skupine Levica. Poslanka je bila sicer v aktualnem sklicu parlamenta že drugič izvoljena v Državni zbor (DZ) na listi Levice.

Še pred izstopom iz stranke je Violeta Tomić za Večer potrdila, da na letošnjih parlamentarnih volitvah ne bo kandidirala za Levico. Kot razlog je navedla, da so ji ponudili možnost kandidature v Mariboru, a je ponudbo zavrnila, saj že več kot 40 let živi v Ljubljani.

Izvršni odbor stranke se je ob sestavljanju kandidatne liste za državnozborske volitve odločil, da Tomić letos ne bo kandidirala v okraju Ljubljana-Center. Ob tem so jo v stranki povabili na sestanek, na katerem bi se pogovorili o možnosti kandidiranja v drugem okraju, a ga je zavrnila, so za STA navedli v Levici.

"Tako odločitev smo sprejeli zaradi delne izgube zaupanja v zadnjem času in nekaterih vsebinskih razhajanj," so pojasnili. Potem ko je Violeta Tomić povabilo zavrnila, so sicer v Levici z njo opravili nekaj pogovorov, ob tem pa "sporazumno ugotovili, da nadaljnje sodelovanje v okviru stranke ni več možno", so še pojasnili v stranki.

Violeta Tomić pa je za STA dejala, da se bodo o svojem delu v poslanski skupini odločila v prihodnjih dneh.

