»Kdor zanika znanost, zanika resničnost«

Število okuženih z omikronom vratolomno narašča, vendar je potek bolezni milejši kot pri drugih različicah virusa. Kako naprej? Anthony Fauci, svetovalec ameriškega predsednika, pojasnjuje, zakaj žal ni jamstva, da se bo covid-19 kmalu sprevrgel v nedolžno bolezen.

© NIAID / WikiCommons

V razdvojenih Združenih državah Amerike je 81-letni Anthony Fauci za marsikoga osovražena javna osebnost, za druge pa je svetnik. Zdravnik in imunolog je direktor državnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni, ki je z letnim proračunom več kot šest milijard dolarjev pravi velikan na področju raziskav aidsa, tuberkuloze, malarije in avtoimunskih bolezni. Od časa Ronalda Reagana je Fauci svetoval vsem ameriškim predsednikom. Joe Biden je že sedmi po vrsti.

Intervju je potekal prek Zooma.

Doktor Fauci, v zadnjem intervjuju z nami avgusta 2020 ste napovedali, da z učinkovitim cepivom pandemije konec leta 2021 ne bo več. Kaj se je zgodilo?