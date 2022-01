Nedotakljivi Simoniti

Minister za kulturo meni, da je nad zakonom

Zlatan Čordić – Zlatko

© Uroš Abram

Ko so pred dnevi policisti obiskali ministrstvo za kulturo z namenom preiskave sumov kaznivega dejanja zlorabe položaja uradnih oseb na ministrstvu v povezavi s samovoljnim izbrisom reperja Zlatana Čordića - Zlatka iz razvida samozaposlenih v kulturi, se je minister za kulturo Vasko Simoniti odzval izjemno ostro. Policisti po njegovem mnenju na ministrstvu nimajo kaj iskati, sploh pa, ker imata policija in tožilstvo dvojne standarde glede tega, kaj in kako resno preiskujeta in česa ne.

Minister je imel v mislih umetniško-protestniške akcije, ki se v njegovem mandatu vrstijo pred ministrstvom z namenom opozarjanja na uničevanje kulture in zatiranje kritične misli.

»Ministrstvo je doživelo cel kup organiziranih zastraševalnih napadov na stavbo in uslužbence. Ulica pred ministrstvom je bila večkrat blokirana, tako da uslužbenci nismo mogli nemoteno domov, stavba ministrstva je bila večkrat popisana z grafiti, pred ministrstvom so znani storilci postavili krvave mize in stole z imeni ministra in uslužbencev ministrstva. Gospod Čordić pa je povrhu vsega s smrtjo grozil uslužbenki ministrstva. Preseneča nas, da je vsakega od teh primerov tožilstvo spregledalo,« so v odzivu na policijski obisk zapisali na ministrstvu.

Na policiji so se odzvali, da tudi glede omenjenih »incidentov« »policija svoje delo ter preiskovanje sumov kaznivih dejanj opravlja z vso skrbnostjo in skladno z usmeritvami tožilstva«.

Mi pa smo se za pojasnila obrnili na ljubljansko okrožno tožilstvo. Iz pojasnil vodje tožilstva dr. Katarine Bergant izhaja, da Simonitiju res ni treba skrbeti, da mu resor notranjega ministra Aleša Hojsa ne bi kril hrbta. In da je policija morda delo v nekaterih primerih opravila še preveč »skrbno«. Policija je v zvezi s protestom s postavljanjem miz, politih z rdečo barvo, na tožilstvo zoper več znanih in neznanih oseb vložila kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja grožnje uradnim osebam na ministrstvu. Ovadba je bila potem na tožilstvu zavržena, ker ne gre za kaznivo dejanje. Enako je policija storila zaradi metanja črnih balonov v fasado stavbe ministrstva za kulturo, šlo naj bi za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Zadeva je še odprta, saj policija storilcev še ni našla. Res pa je, da vsaj zaradi risanja rumenih kljukastih križev na fasado ministrstva policija ni podala kazenske ovadbe.

»Ker je že policija v poročilu ocenila, da z risanjem križev na objekt niso bili izpolnjeni zakonski znaki kaznivega dejanja, je zoper eno fizično osebo izvedla prekrškovni postopek, tožilstvo pa obvestila s poročilom,« pojasnjuje Bergantova.

Glede preiskave zlorabe položaja v primeru izbrisa reperja Zlatka pa razloži, da je »odvetniška družba, ki ga zastopa, kazensko ovadbo vložila na tožilstvo v Ljubljani in tudi na policijo, o prejetju ovadbe pa je policija obvestila tožilstvo in navedla, da bo prijavo preučila in pridobila potrebno dokumentacijo ter tožilstvo obvestila o svojih ugotovitvah«. Ne držijo torej Hojsova opozorila, da mora v tem primeru policija preiskavo izvajati na zahtevo tožilstva.

Minister Simoniti je v odzivu na policijski obisk še zapisal, da ga vidi kot »posmeh pravni državi« in »nedopusten poseg v neodvisnost uradništva«.

Neodvisno uradništvo? Minister je s tem pravzaprav ponovno pokazal, kako dojema pravno državo in kako dojema izvršilno oblast, ministrsko funkcijo in podrejene službe na ministrstvu – kot nedotakljive.