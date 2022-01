Nekdanji papež Benedikt XVI. obtožen, da ni ukrepal v štirih primerih zlorabe otrok

Vatikan se je že odzval in izrazil sram in obžalovanje zaradi spolnih zlorab otrok s strani katoliških duhovnikov

Nekdanji papež Benedikt XVI.

© Jari Kurittu / Flickr

Nekdanji papež Benedikt XVI. v času, ko je bil münchensko-freisinški nadškof, ni ukrepal v štirih primerih zlorabe otrok s strani duhovnikov, je pokazalo v četrtek objavljeno poročilo, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije. Vatikan se je že odzval in izrazil sram in obžalovanje zaradi spolnih zlorab otrok s strani katoliških duhovnikov.

Poročilo je pripravila odvetniška družba Westpfahl Spilker Wastl, ki je analizirala obravnavo primerov zlorabe otrok v nadškofiji med letoma 1945 in 2019. Joseph Ratzinger, kasnejši papež Benedikt XVI., jo je vodil med letoma 1977 in 1982.

Družba, ki je poročilo pripravila na zahtevo nadškofije, je ugotovila, da je zlorabe v celotnem obdobju zagrešilo 173 duhovnikov in devet diakonov. V študiji je bilo naštetih vsaj 497 žrtev. Večinoma gre za otroke in mladostnike moškega spola. Kljub temu poudarjajo, da veliko število primerov ostaja neprijavljenih.

Ratzinger ni ukrepal za preprečitev zlorab s strani duhovnikov v štirih primerih, so na novinarski konferenci v Münchnu povedali avtorji poročila.

Družba, ki je poročilo pripravila na zahtevo nadškofije, je ugotovila, da je zlorabe v celotnem obdobju zagrešilo 173 duhovnikov in devet diakonov. V študiji je bilo naštetih vsaj 497 žrtev. Večinoma gre za otroke in mladostnike moškega spola. Kljub temu poudarjajo, da veliko število primerov ostaja neprijavljenih.

V poročilu so se osredotočili predvsem na primer duhovnika iz zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija, ki naj bi večkrat zlorabil dečke. Duhovnik je bil premeščen v Benediktovo rodno deželo Bavarsko, kjer je sicer bil obsojen zlorab otrok, a je kljub temu z zlorabami nadaljeval. Samo ta primer zavzema 370 strani poročila, ki je skupaj dolgo več kot 1700 strani.

Poročilo navaja, da se je 40 duhovnikov vrnilo v pastoralo kljub domnevam, da so storili ali dopuščali zlorabe otrok. Med obtoženimi sta tudi nekdanji nadškof v Münchnu in Freisingu Friedrich Wetter in sedanji kardinal Reinhard Marx.

Vatikan se je na poročilo že odzval. Njihov tiskovni predstavnik Matteo Bruni je poudaril, da mora poročilo še preučiti, vendar je ponovil, da Vatikan čuti sram in obžalovanje zaradi zlorab mladoletnikov.

Poročilo prikazuje sliko katoliške škofije, ki se še vedno ni pripravljena spremeniti in podpreti žrtev. Aktivnega pristopa k žrtvam ni, ostajajo zgolj želje po zaščiti cerkvene institucije.

tJ9VfpPUIXg

VB6pKxwyPNA

yW3fKpI8p3Q

aS1NDcElO5I