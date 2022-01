Policiji prepovedali nastop v oddaji Tarča

Kangler voditeljico obtožil laganja

Drugi del Dosjeja Kangler v oddaji Tarča je prinesel olajšanje: najprej že zaradi vseh političnih pritiskov na njene ustvarjalce na čelu z Eriko Žnidaršič in javnih ugibanj, ali bo ta sploh na sporedu ob sumih, da bo politično dirigirano vodstvo RTV Slovenija uspelo njeno realizacijo ustaviti.

Na koncu je oddaja bila in sledilo je še eno olajšanje: bila je novinarsko korektna in brez sledi o poskusu uredniškega vplivanja. Še več, ponudila je nadaljevanje zelo poučnega razgaljanja ozadij kazenskih postopkov zoper nekdanjega mariborskega župana in sedanjega državnega sekretarja pri ministru Alešu Hojsu, ko so novinarji, na čelu z Žanom Dolajšem, prepričljivo nizali resnična ozadja za izločanje dokazov, sploh pridobljenih prisluhov, umike obtožnic, oprostilne sodbe in zastaranja, ki so na koncu v več kot 20 primerih zoper Kanglerja pripeljali do njegove zmage. Epilog, ki so ga v napovedniku in sami oddaji upravičeno označili za »velik zdrs pravosodnega sistema«. Za nameček so v njej nazorno pokazali primere Kanglerjevega ostudnega laganja v studiu, zato si je gledalec lahko ustvaril kar dobro sliko o njegovem moralnem profilu in s tem profilu njegovih zagovornikov in političnih botrov.

Kdo vse je zavrnil nastop

Pričakovanje, da se bodo preiskovalni in pravosodni organi izogibali nastopu v oddaji, se je žal uresničilo. Slab javni ugled tožilcev več kot očitno ne gane generalnega državnega tožilca, sodnikov in še marsikoga, da bi ga želeli popravljati, kar kaže na še en, tokrat etični zdrs našega pravosodja, zato je voditeljica kar prebrala vse njihove zavrnitve: »Vabilo so zavrnili Drago Šketa, Janez Žirovnik, Boris Marčič, Marjan Fank, in Goran Klemenčič. Udeležbi so se izognili tudi na Vrhovnem sodišču, dovoljenja pa za nastop v oddaji vrh policije ni dal kriminalistom, ki so sodelovali v preiskavi. Prvo vabilo smo jim posredovali že pred mesecem dni. Vabila ni sprejel niti generalni direktor Anton Olaj.«

Da policija ni dobila dovoljenja za nastop oziroma je prejela prepoved nastopa, je po svoje pričakovano, kot je aludirala voditeljica, saj gre vendar za postopke zoper državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, kar je itak v sramoto državljanom in zgovorna osebna izkaznica neskrite arogance in avtoritarnega občutka nedotakljivosti trenutne oblasti. V vsaki normalni demokraciji si oblast takšnega škandaloznega kadrovanja niti v sanjah ne bi privoščila.

Začetni poudarek voditeljice, da na policiji niso imeli nobenih težav zagotoviti sogovornikov, ko so enako analizo pripravili v zadevah zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, kaže na popolno licemerje in modus operandi vrha policije in notranjega ministrstva. Kakšno posredno sporočilo s tem daje Janšev režim, ki si očitno z njimi ne beli glave, je povsem prezentno: ko smo mi na oblasti, boste tisti, ki ste naši, lahko še dalje mirni, vsi drugi pa ne, kajti mi obvladujemo represivni sistem v državi, zato se nas pazite!

Nastop treh gostov

O komentatorjih v oddaji ni mogoče povedati veliko. Darko Simonič, vodja tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, je pričakovano ubral linijo zagovora in obrambe tožilcev, minutažo je izgubljal v pojasnilih, kako javnost ne razume njihove vloge in pristojnosti, uvodoma pa se je distanciral od vseh postopkov proti Kanglerju, češ da v njih ni bil nikoli vključen. Proti takemu izmikanju je precej ostro polemiziral nekdanji šef KPK Drago Kos. Nekdanji sodnik in profesor prava Zlatan Dežman je zavzel Simoniču podobno stališče, zanj seveda rekordno število »porazov« v dosjeju Kangler ni dokaz kakšnega zdrsa preiskovalnih in preiskovalnih organov, ampak, povedano poantirano, velika zmaga pravosodja, kajti potem smo lahko vsaj prepričani, da nismo koga po krivici obsodili. Mimogrede, če je to moment razvite pravne države, potem je bomo ob nadaljevanju sedanjega režima, ki hara po pravosodju in si ga želi do konca podrediti, imeli vedno več, ker koruptivneži na oblasti nikoli ne bodo kaznovani! Skratka, živela pravna država!

Da bi lahko rekordno katastrofo dosjeja Kangler, ko se je navajanih 26 primerov končalo v njegovo korist, vendarle interpretirali kot zdrs pravosodnega sistema, je zato med tremi gosti sprejel le eden, Drago Kos. Temu načeloma res zelo pravnostrokovnem vprašanju, kjer je gotovo potrebno obravnavati vsak primer posebej in sprejemati ugotovitve ločeno, pa lahko vedno dodamo dilemo, kaj nam neuspeh postopkov, tokrat v primeru ene osebe, pove v »kumulativnem« smislu: bi Simonič in Dežman tudi v primeru 200 ali 400 Kanglerjevih dobljenih »zmag« še vedno zagovarjala enako stališče, po katerem v učinkovito delovanje pravosodnih organov preprosto nimamo dobrih razlogov dvomiti, ker je pač potrebno vsak primer interpretirati zase? Pričakovali bi vsaj, da kdo omeni potrebo po nadzoru dela tožilcev in preiskovalnih organov v danem primeru, a se ni zgodilo.

Od policije je ostala le tablica

Oddajo so bomo zapomnili po tem, da se je policija na čelu z notranjim ministrom ustrašila, da bi lahko kateri od kriminalistov ali drugih policistov povedal kaj obremenilnega o državnem sekretarju, ki je vendar čist kot solza! Zato je na mizi v studiu ostala le tablica z napisom »POLICIJA«, ki so jo demonstrativno nastavili tja uredniki in novinarji, za katero pa ni stal noben gost. Praznina, ki je prinesla nekaj dobrega spanca Kanglerju, kajti Bog ne daj, da bi ga obremenili še oni!

Je pa zato na tviterju takoj na propagandno ceneni način napadel voditeljico in jo obtožil laganja; ta da mu je poslala vabilo, da pride v studio skupaj s kriminalistom in se sklicevala na pogovor s ministrom Hojsom. Lagala je zato, ker trdi, da je »govorila« z ministrom, dejansko pa je ta prejel le tri njene SMS-e! Ja, globoka semantična razlika! Mimogrede bodi povedano: popolnoma jasno je, da si Kangler več ne bi želel stopiti pred kamere iste oddaje, kajti prvič se je zanj končalo porazno.

Tekstualna poruka: voditeljica, ki jo je Kangler obtožil laganja

Omenjeno vabilo ni edino, ki ga je te dni prejel. Člani preiskovalne komisije Državnega zbora, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo Policije, ga sicer pričakujejo na svoji novi seji. Kajti tako kot se vladajoča politika brutalno vpleta v delo policije, se očitno posredno vpleta tudi v oddaje na TV Slovenija, tokrat z onemogočanjem in prepovedmi nastopanja.

**Komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**