Janševa cinična čestitka Odmevom, ki je v resnici ukaz

Zajedljive čestitke predsednika vlade, ki očita oddaji pristranost, pričakovano niso niti omenili, kaj šele pokazali. V takem kontekstu bi jo tudi težko, razen če bi se obregnili vanjo, toda tega si pač niso drznili.

Janševa "čestitka" Odmevom na Twitterju

Redni neplačnik prispevka in gledalec RTVS, sicer tudi aktualni predsednik vlade, je tokrat preštel vseh 123 od 6000 oddaj Odmevi, ki niso bile pristranske! Za Rosvito Pesek, ki je 21. januarja vodila jubilejne Odmeve, je bil to najbrž velik, zelo velik udarec.

Hitro prepoznavno cinični premier, stalni urednik medijev in licitator novinarskih prostitutk med novinarkami RTV Slovenija, še vedno ni čisto zadovoljen s svojim političnim prevzemom hiše. Nekdo bo spet moral na zagovor – vendar ne na način, kot so to v funkciji propagandne igre žrtve (victim playing) zaigrali v primeru Valentina Areha in Jadranke Rebernik, ki sta na zagovor (!) povabila Jožeta Možino zaradi zadnjega ideološkega Utripa. Ker zakaj bi sploh svoji vabili na zagovor svoje, pa še to v oddaji, za katero so jasno povedali, da je bila korektna in profesionalna? Nesmisel.

Jubilejno oddajo št. 6000 je vodila Rosvita Pesek

Toda vrnimo se k Odmevom. Rosvita Pesek je nato omenila družbena omrežja, na katerih so ob svojem visokem jubileju prejeli številne čestitke. Mimogrede, to so tista omrežja, ki so zanjo prekletstvo – seveda takrat, ko ji ne ustrezajo, sicer so osebni balzam. Potem so pokazali tviter čestitko predsednika republike Boruta Pahorja, pa čestitki dveh novinarskih kolegov, Matije Stepišnika in Slavka Bobovnika.

Čestitka predsednika republike, kot so jo prikazali v Odmevih

Zajedljive čestitke predsednika vlade, ki očita oddaji pristranost, pričakovano niso niti omenili, kaj šele pokazali. V takem kontekstu bi jo tudi težko, razen če bi se obregnili vanjo, toda tega si pač niso drznili. V kakšnem drugem primeru bi se morali od nje distancirati. Ampak kako pričakovati, da bi se novo vodstvo javne radiotelevizije ogradilo od političnih pritiskov nase, če pa je samo politično nastavljeno in v funkciji izpolnitve zadanega poslanstva?

Čestitka predsednika republike, kot so jo prikazali v Odmevih

Če je bil Janša zadovoljen le s 123 oddajami od 6000, to znese manj kot dva odstotka vseh. Na politično izbranih vodilnih kadrih in zboru izbranih novinarjev je, da čim hitreje izboljšalo rezultat. Cinična čestitka, ki jo je javno objavil premier, je bila zgolj brutalen ukaz.

**Komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**