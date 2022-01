Umori novinarjev se nadaljujejo

V Mehiki v manj kot tednu dni ubita še dva novinarja

V Tijuani v Mehiki je bila v nedeljo ubita novinarka Lourdes Maldonado Lopez, ki je bila po navedbah lokalnega tožilstva v avtomobilu tarča napada s strelnim orožjem. Gre za že drug umor v vrstah medijskih delavcev v manj kot tednu dni - minuli ponedeljek je bil v bližini svojega doma prav tako v Tijuani ubit fotoreporter Margarito Martinez.

Novinarka je v preteklosti delala za več medijev, vključno s televizijskim kanalom Primer Sistema de Noticias (PSN), ki je v lasti nekdanjega guvernerja mehiške zvezne države Baja California, Jaimeja Bonille. Pred nekaj dnevi je dobila tožbo proti PSN, ki ga je zaradi po njenem prepričanju nepoštene odpustitve tožila devet let, poročanje mehiških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Pred dvema letoma je Lourdes Maldonado Lopez mehiškega predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja zaprosila za "podporo, pomoč in pravico", saj se je glede na izjave v videu, na družbenih omrežjih ponovno objavljenem po njenem umoru, bala za življenje.

Pred tem je bil minuli ponedeljek v bližini svojega doma prav tako v Tijuani ubit fotoreporter Margarito Martinez, ki se je ukvarjal zlasti s poročanjem o temah, povezanih s policijo. Glede na navedbe tožilstva je bil ubit s strelom v glavo.

Poleg omenjenih dveh umorov se sicer vrstijo pozivi oblastem, naj preiščejo tudi napad v vzhodni zvezni državi Veracruz, ki se je v začetku meseca končal s smrtjo novinarja in medijskega aktivista Jose Luisa Gamboe. Potem ko je bil pred dvema tednoma na ulici zaboden, so ga prepeljali v bolnišnico, njegovo truplo pa so identificirali šele minuli petek. Kot piše AFP, sicer ni jasno, če je njegova smrt povezana z njegovim delom.

Medijska nevladna organizacija Novinarji brez meja Mehiko skupaj z Afganistanom in Jemnom redno uvršča med najbolj nevarne države za novinarje. Lani je bilo po podatkih AFP v tej latinskoameriški državi ubitih najmanj sedem novinarjev. Od leta 2000 pa jih je umrlo več kot sto, pri čemer so obsodbe odgovornih redke.

