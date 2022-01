Umik družinskih članov diplomatov iz Ukrajine

ZDA in Velika Britanija iz Kijeva umita osebje in njihove družinske člane

Ameriški State Department je v nedeljo naročil vsem družinskim članom diplomatov in drugih zaposlenih na veleposlaništvu v Kijevu, naj zapustijo državo. Američanom poleg tega v luči napetosti na meji med Rusijo in Ukrajino odsvetuje potovanja v obe državi. Danes je tudi London sporočil, da iz Kijeva umika nekaj osebja in njihovih družinskih članov.

V skladu z navodili State Departmenta lahko Ukrajino prostovoljno zapusti tudi vse nenujno osebje veleposlaništva v Kijevu, ki sicer ostaja odprto. V Washingtonu sicer zagotavljajo, da so se na te ukrepe pripravljali že dlje časa in ne pomenijo zmanjšanja ameriške podpore Ukrajini.

Kot razlog za nova navodila State Department navaja poročila, da se Rusija pripravlja na večje vojaško ukrepanje proti Ukrajini. Svarila prihajajo v času naraščanja napetosti zaradi kopičenja ruske vojske na meji z Ukrajino.

"Varnostne razmere, še posebej okrog ukrajinske meje z Rusijo, na Krimu ter vzhodu Ukrajine, ki je pod ruskim nadzorom, so nepredvidljive in se lahko poslabšajo brez svarila. Demonstracije, ki včasih postanejo nasilne, so reden pojav v Ukrajini, vključno v Kijevu," je sporočil State Department.

Vsem Američanom pa je sporočil, naj "zaradi povečane grožnje ruske vojaške dejavnosti in covida-19 ne potujejo v Ukrajino".

V Kijevu so odločitev Washingtona za umik družinskih članov diplomatskega osebja označili za preuranjeno. "Tovrstni koraki ameriške strani se nam zdijo prehitri in znak pretirane previdnosti," je v izjavi dejal tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Oleg Nikolenko. Kot je dodal, v zadnjem času ni prišlo do "radikalnih sprememb" v varnostnih razmerah na vzhodu Ukrajine.

Da s svojega veleposlaništva v Kijevu umika nekaj osebja in njihovih družinskih članov, je sicer danes sporočilo tudi britansko zunanje ministrstvo, ki je korak prav tako utemeljilo z "vse večjo grožnjo s strani Rusije". Veleposlaništvo ostaja odprto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA so spremenile tudi nasvet glede potovanj v Rusijo. "Ne potujte v Rusijo zaradi napetosti na meji z Ukrajino, možnosti nadlegovanja ameriških državljanov, omejenih zmožnosti veleposlaništva, da pomaga državljanom v Rusiji, covida-19 in povezanih omejitev glede vstopa v Rusijo, terorizma, nadlegovanja s strani ruskih državnih varnostnih uradnikov in samovoljnih odločitev lokalnih policij," sporoča State Department.

