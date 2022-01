V Franciji odslej v veljavi potrdilo o cepljenju

Nadomestilo bo potrdilo PCT, obvezno pa je za vse starejše od 16 let, ki želijo vstopiti v večino javnih zaprtih prostorov

Francoski predsednik Emmanuel Macron

© Flickr

V Franciji je z današnjim dnem stopilo v veljavo potrdilo o cepljenju proti covidu-19, ki bo nadomestilo potrdilo PCT. Obvezno je za vse starejše od 16 let, ki želijo vstopiti v večino javnih zaprtih prostorov. Negativni test na okužbo z novim koronavirusom bo še vedno zadostoval za dostop do zdravstvenih storitev.

Starejši od 16 let bodo odslej morali predložiti dokazilo o cepljenju, če se bodo želeli udeleževati prostočasnih dejavnosti, vstopati v restavracije in bare, obiskovati sejme ali uporabljati medregionalni javni prevoz.

Večino določb zakona, ki ga je francoski parlament po burnih razpravah dokončno sprejel 16. januarja, je v petek potrdilo tudi ustavno sodišče. Odpravilo je le določilo, da lahko organizatorji političnih dogodkov od udeležencev zahtevajo potrdilo. Sodišče je ocenilo, da so ukrepi sorazmerni glede na zdravstvena tveganja ter da bodo odpravljeni, ko teh ne bo več.

"Potrdilo o cepljenju spreminja igro in bo omogočilo ponovno vzpostavitev normalnih dejavnosti," je v nedeljo na radiu Europe 1 poudaril francoski minister za mala in srednja podjetja ter turizem Jean-Baptiste Lemoyne. "Poleti nam je potrdilo PCT omogočilo, da smo se soočili z valom in ohranili odprto določeno število podjetij. Zdaj je podobno," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Francoska vlada je sicer za 2. februar napovedala konec obveznosti nošenja maske na prostem in obveznega dela na daljavo. Od 16. februarja bodo vrata lahko ponovno odprle diskoteke, na stadionih, kinematografih in javnem potniškem prometu pa bosta ponovno dovoljeni hrana in pijača.

V Franciji medtem še vedno beležijo veliko dnevno število okužb z novim koronavirusom. V nedeljo so jih odkrili čez 300.000, za posledicami covida-19 pa je umrlo 115 ljudi. Z vsaj enim odmerkom je cepljenih dobrih 75 odstotkov vseh prebivalcev, poživitveni odmerek pa je prejelo okoli 45 odstotkov državljanov.

