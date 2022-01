»Nadaljevati netrajnostno pot ali korenito spremeniti smer?«

Združeni narodi (ZN) ob današnjem mednarodnem dnevu izobraževanja zaradi očitne neenakosti, uničevanja planeta, naraščajoče polarizacije in uničujočega vpliva pandemije opozarjajo, da smo pred generacijsko izbiro

© pixabay.com

Današnji mednarodni dan izobraževanja poteka pod geslom Spremenimo smer, preoblikujmo izobraževanje. Združeni narodi v ospredje postavljajo pozive k spremembam, ki jih je treba spodbujati, da bi uresničili temeljno pravico vseh do izobraževanja ter zgradili bolj trajnostno, vključujočo in mirno prihodnost.

Razpravljali bodo o tem, kako okrepiti izobraževanje kot javno prizadevanje in skupno dobro, kako usmerjati digitalno preobrazbo, podpirati učitelje, varovati planet in sprostiti potencial vsakega posameznika, da prispeva k skupni blaginji.

"Zaradi očitne neenakosti, uničevanja planeta, naraščajoče polarizacije in uničujočega vpliva pandemije smo pred generacijsko izbiro: nadaljevati netrajnostno pot ali korenito spremeniti smer. Izobraževanje nam lahko pomaga rešiti vsa ta vprašanja, vendar se sooča z resnimi izzivi. Še vedno nismo izpolnili svoje zaveze, da bomo vsem zagotovili pravico do kakovostnega izobraževanja," je v poslanici zapisala generalna direktorica Organizacije ZN izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) Audrey Azoulay.

Pandemija je le še poglobila krizo v izobraževanju, saj je bilo že pred pandemijo 268 milijonov otrok, zlasti deklic, izključenih iz šole, je navedla in dodala, da je zaradi tega na milijone otrok, mladih in odraslih izpostavljenih revščini, nasilju in izkoriščanju.

"Popraviti moramo krivice iz preteklosti ter digitalno preobrazbo usmeriti v vključevanje in enakost. Izobraževanje pa mora v celoti prispevati k trajnostnemu razvoju, na primer z vključevanjem okoljske vzgoje v vse učne načrte in usposabljanjem učiteljev na tem področju," je še dodala v svoji poslanici.

V Unescu poudarjajo, da mora dostop do izobraževanja, ki je vključujoče in kakovostno, postati merilo za vse izobraževalne sisteme po svetu. Brez vključujočega, pravičnega in kakovostnega vseživljenjskega učenja in izobraževanja za vse državam ne bo mogoče doseči enakopravnosti spolov in prekiniti začaranega kroga revščine, zaradi katerega puščamo ob strani na milijone otrok, mladih in odraslih.

Generalna skupščina ZN je 24. januar za mednarodni dan izobraževanja določila zaradi izjemnega pomena izobraževanja za mednarodni mir in razvoj ter izpolnjevanje razvojnih ciljev tisočletja.