Sodišče Assangeu dovolilo pritožbo

Britansko sodišče je s tem ugodilo prošnji Assangeovih odvetnikov za predložitev zadeve najvišji sodni instanci v državi

Julian Assange

© Espen Moe / Flickr

Višje sodišče v Londonu je danes odločilo, da se ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange lahko pritoži na odločitev glede izročitve ZDA na britansko vrhovno sodišče. Sodišče je s tem ugodilo prošnji Assangeovih odvetnikov za predložitev zadeve najvišji sodni instanci v državi.

ZDA želijo soditi Assangeu zaradi objave strogo tajnih vojaških dokumentov v zvezi z vojnama ZDA v Iraku in Afganistanu. Avstralcu v primeru obsodbe grozi do 175 let zapora.

Julian Assange se lahko zdaj pritoži na odločitev glede izročitve ZDA na britansko vrhovno sodišče.

Britanska sodnica je januarja lani zavrnila ameriško zahtevo za njegovo izročitev, ker da zaradi pogojev, ki bi ga čakali v zaporu v ZDA, obstaja tveganje, da bi storil samomor. Odvetniki ameriške vlade so se nato pritožili in uspeli. V pritožbi je Washington navajal, da sodnica ni dala zadostne teže drugim strokovnim pričanjem o Assangevem duševnem stanju.

Assange je v priporu že od leta 2019, čeprav je vmes odslužil kazen zaradi kršenja pogojev pogojnega izpusta. Pred tem je sedem let preživel na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, da bi se izognil izročitvi Švedski zaradi obtožb o posilstvu, ki so jih medtem že opustili.

