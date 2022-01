Golob bo kandidiral na sredinem kongresu stranke Z.Dej

"Menda je mesto prazno, to je čar dogodivščine," je dejal na novinarski konferenci

Robert Golob na javni tribuni Bodi sprememba

© Borut Krajnc

Nekdanji predsednik uprave Gen-I Robert Golob je na današnji novinarski konferenci družbe potrdil, da bo kandidiral na sredinem kongresu stranke Z.Dej. Drugih podrobnosti ni želel razkrivati.

Golob je na novinarski konferenci pojasnil, da je današnjo novinarsko konferenco sklicalo podjetje Gen-I, zato na njej ni želel govoriti o svoji "novi poti" oziroma politiki.

Kljub temu se pričakovano novinarskim vprašanjem o tem ni mogel izogniti. Tako je vendarle razkril, da bo v sredo kandidiral na kongresu stranke Z.Dej nekdanjega okoljskega ministra Jureta Lebna. "Menda je mesto prazno, to je čar dogodivščine," je dejal Golob.

"To je spoštovanje, da ne izvedo preko medijev, samo tako bom lahko jaz od njih pričakoval spoštovanje."



Robert Golob

Vse ostalo bodo na kongresu najprej slišali člani stranke Z.Dej, je povedal, saj da je to edino pošteno. "To je spoštovanje, da ne izvedo preko medijev, samo tako bom lahko jaz od njih pričakoval spoštovanje," je pojasnil. Dodal je, da je to ključna razlika med politiki, ki se radi pohvalijo s tem, kaj bodo storili, in med "nami iz realnega sveta, ki se raje pohvalimo s tistim, kar smo uspeli narediti in deliti z drugimi".

"Jeza in strah vodita samo v pogubo, to velja tako za posameznika in tudi za državo."



Robert Golob

Že v svoji predstavitvi je sicer večkrat namignil, da bodo napake v državi "odpravili aprila". Kot usmeritev svojega delovanja v politiki je navedel zeleno in digitalno ter vlaganje v ljudi. Meni, da je treba spremeniti politično kulturo v državi, saj brez spremembe politične kulture ne more biti spremembe v državi. "Jeza in strah vodita samo v pogubo, to velja tako za posameznika in tudi za državo," je poudaril Golob.

Dejal je tudi, da bo njegova naslednja služba najbrž v parlamentu, a dodal, da o tem ne odloča sam.

Kučan: Golob je človek, ki se je pripravljen angažirati za dobro v tej državi

Golob se je v preteklem tednu že sestal s predstavniki LMŠ, Levice in SAB. Kot je v petek na novinarski konferenci pojasnil predsednik LMŠ Marjan Šarec, obstaja možnost sodelovanja njegove stranke z Golobom, a le, če se bo strinjal z desetimi zavezami, ki so zapisane v sporazumu koalicije KUL. V Levici so srečanje z Golobom označili za spoznavno.

Vstop Goloba v politiko je za tednik Reporter komentiral prvi predsednik Slovenije Milan Kučan. Slednji je ocenil, da bi uveljavljene stranke prisotnost Goloba na političnem prostoru morale razumeti kot priložnost. Sicer pa je poudaril, da je Golob človek, ki se je pripravljen angažirati za dobro v tej državi.

