WHO: »S covidom-19 kot globalno zdravstveno grožnjo lahko zaključimo še letos«

Da bi to dosegli, si morajo države bolj prizadevati za zagotovitev enakopravnega dostopa do cepiv in zdravljenja, slediti virusu in njegovim novim različicam ter ohranjati določene omejitve, je opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je dejal, da lahko že letos končamo izredne razmere zaradi koronavirusa, "kljub temu da je zaradi virusa prejšnji teden vsakih 12 sekund nekdo izgubil življenje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Lahko zaključimo s covidom-19 kot globalno zdravstveno grožnjo in to lahko storimo še letos," je Ghebreyesus povedal izvršnemu odboru agencije ZN za zdravje.

"Naučiti se bomo morali obvladovati virus s trajnostno in celostno strategijo za akutne bolezni dihal."



"Da bi to dosegli, si morajo države bolj prizadevati za zagotovitev enakopravnega dostopa do cepiv in zdravljenja, slediti virusu in njegovim novim različicam ter ohranjati določene omejitve," je opozoril.

WHO že več mesecev zahteva od držav, da storijo več za pospešitev razdeljevanja cepiv v revnejših državah. Obenem pa se poziva vse države, naj do sredine letošnjega leta cepijo vsaj 70 odstotkov svojega prebivalstva.

"Preveč ljudi, ki potrebujejo cepivo, ostaja necepljenih. To prispeva k pospeševanju prenosa koronavirusa, podaljšuje pandemijo in povečuje verjetnost pojava novih različic," je poudaril.

"Polovica od 194 držav članic WHO ni dosegla cilja, da bi do konca leta 2021 cepila 40 odstotkov svojih prebivalcev, v Afriki pa več kot 85 odstotkov ljudi še ni prejelo niti enega odmerka cepiva," je dejal Tedros.

"Če ne bomo nadoknadili zaostanka, preprosto ne bomo mogli zaključiti pandemije," je opozoril. "Prejšnji teden je bilo v povprečju vsake tri sekunde potrjenih 100 primerov okužb, vsakih 12 sekund pa je nekdo izgubil življenje zaradi covida-19," je dodal in navedel, da je covid-19 "od konca leta 2019, ko se je prvič pojavil, zahteval več kot 5,5 milijona življenj, število primerov pa je na rekordno raven dvignila nova različica omikron".

Odkar so o omikronu pred devetimi tedni prvič poročali iz Južne Afrike, je bilo prijavljenih več kot 80 milijonov primerov okužb, kar znaša več okužb kot v letu 2020. Zdi pa se, da omikron povzroča lažjo obliko bolezni kot prejšnje različice, saj eksploziji primerov okužb ni sledilo povečanje števila smrtnih primerov.

Tedros je dejal, da se bo moral svet naučiti živeti s covidom-19. "Naučiti se bomo morali obvladovati virus s trajnostno in celostno strategijo za akutne bolezni dihal," je dejal in poudaril, da je "nevarno domnevati, da bo omikron zadnja različica virusa".

