Nekdanji papež priznal, da je preiskavi o spolnih zlorabah otrok posredoval napačne informacije

Preiskave številnih spolnih zlorab otrok v RKC se nadaljujejo

Nekdanji papež Benedikt XVI.

© Pixabay

Nekdanji papež Benedikt XVI. je v izjavi prek svojega zasebnega tajnika Georga Gänsweina priznal, da je med preiskavo spolnih zlorab v nemški katoliški cerkvi posredoval napačne informacije. Preiskovalcem se je že opravičil in dodal, da je do napake prišlo "pri urejanju njegove izjave".

Poročilo odvetniške družbe Westpfahl Spilker Wastl je prejšnji teden ugotovilo, da nekdanji papež Benedikt XVI. v času, ko je bil münchensko-freisinški nadškof, ni ukrepal v štirih primerih zlorabe otrok s strani duhovnikov.

Poročilo je naročila prav nadškofija, da bi preučila, kako so bili primeri zlorab obravnavani med letoma 1945 in 2019. Nekdanji papež Benedikt je bil nadškof med letoma 1977 in 1982.

V enem od preiskovanih primerov je bil zdaj razvpiti duhovnik Peter Hüllermann, ki je bil obtožen zlorabe 11-letnega dečka, kljub svoji preteklosti premeščen na pastoralne dolžnosti in še več let ponavljal kazniva dejanja.

"Trenutno pozorno bere poročilo o preiskavi, ki ga polni s sramom in bolečino zaradi trpljenja, povzročenega žrtvam."



George Gänswein,

zasebni tajnik nekdanjega papeža Benedikat XVI.

V nasprotju s prvotnimi navedbami je Benedikt leta 1980 kot nadškof v Münchnu in Freisingu sodeloval na srečanju, na katerem so razpravljali o omenjenem duhovniku. Pri tem Gänswein sporoča, da na srečanju ni bila sprejeta nobena odločitev o pastoralni dodelitvi duhovnika. "Nasprotno, ugodeno je bilo le prošnji, da se mu zagotovi namestitev med terapevtskim zdravljenjem v Münchnu," je dodal.

V izjavi je Gänswein zapisal, da bodo sledila tudi nadaljnja pojasnila 94-letnega papeža, ki naj bi bil šibkega zdravja. "Trenutno pozorno bere poročilo o preiskavi, ki ga polni s sramom in bolečino zaradi trpljenja, povzročenega žrtvam," je še zapisal.

NovGTLxji6E