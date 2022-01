Vojska trdi, da je prevzela oblast

Vojaki v Burkina Fasu so včeraj na državni televiziji sporočili, da so prevzeli oblast v državi ter razpustili parlament in vlado

Roch Marc Christian Kaboré

© Koch / MSC Wikimedia Commons

Vojaki v Burkina Fasu so včeraj na državni televiziji sporočili, da so prevzeli oblast v državi ter razpustili parlament in vlado. Zaprli so tudi državne meje. Iz stranke predsednika Rocha Marca Christiana Kaboreja pa so medtem sporočili, da je predsednik preživel poskus umora.

Uporni vojaki so na televiziji povedali, da so prevzeli oblast ter obenem napovedali vrnitev k ustavnemu redu v "razumnem času". Začasno so zaprli tudi državne meje in razglasili nočno policijsko uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz stranke Ljudsko gibanje za napredek so pred tem sporočili, da je predsednik države Roch Marc Christian Kabore preživel "poskus umora". V predsednikovi stranki so navedli še, da je poskus umora preživel tudi eden od ministrov. Kje je predsednik, še vedno ni znano.

Pred tem so varnostni in vladni viri podajali različne izjave o njegovi lokaciji. Eden od varnostnih virov je za AFP dejal, da je predsednik v rokah vojakov skupaj s predsednikom parlamenta in več ministri. Vladni vir je medtem zatrdil, da ga je predsedniška garda umaknila, "preden so prišli oboroženci in streljali na njegov konvoj".

Iz stranke Ljudsko gibanje za napredek so pred tem sporočili, da je predsednik države Roch Marc Christian Kabore preživel "poskus umora". V predsednikovi stranki so navedli še, da je poskus umora preživel tudi eden od ministrov. Kje je predsednik, še vedno ni znano

Več afriških, pa tudi zahodnih držav in mednarodnih organizacij je že čez dan pozvalo k izpustitvi predsednika. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je "ostro obsodil vsakršen poskus prevzema oblasti z orožjem". Dogodke v Burkina Fasu je označil za "udar".

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je medtem sporočil, da "vemo, da je predsednik Kabore pod nadzorom vojske". Razmere je opisal kot "zelo skrb vzbujajoče".

ZDA pa so pozvale k izpustitvi Kaboreja in spoštovanju ustave in civilnega vodstva Burkina Fasa.

Vojaki v več oporiščih v tej afriški državi so se v nedeljo uprli vladi in postavili več zahtev, med drugim odstavitev načelnika generalštaba in vodje obveščevalne službe, več sredstev za boj proti islamističnim borcem in boljše pogoje za ranjence in družine vojakov. Ponoči so nato v bližini predsedniške palače in v vojašnicah v prestolnici Ouagadougou odjeknili streli.

Policija je sicer že v soboto pred znaki upora vojakov s solzivcem razgnala prepovedane proteste proti vladnim protidžihadističnim strategijam in aretirala na desetine ljudi. Nato so v nedeljo protestniki zažgali sedež vladajoče stranke.

EYKE53MyzXk

wJSoEGL-8bs

Vgi0SHkes6o