Med migranti vse več brezdomcev

Skoraj tretjina migrantov v Grčiji se je znašla v brezdomstvu, poleg tega so bile higienske razmere v begunskih nastanitvah pogosto zelo slabe

© pixabay.com

Tako migranti kot prosilci za azil se v Grčiji soočajo s številnimi težavami, je pokazalo poročilo z naslovom "Brez doma, brez upanja", v katerem so ocenili položaj prosilcev za azil v državi. Skoraj tretjina migrantov se je v državi znašla v brezdomstvu, poleg tega so bile higienske razmere v begunskih nastanitvah pogosto zelo slabe.

Poročilo, katerega avtorji so grški svet za begunce, neprofitno društvo Diotima in Mednarodni reševalni odbor (IRC), je pokazalo, da velik odstotek prosilcev za azil in azilantov, vključno z ženskami in otroci brez spremstva, živi v zapuščenih, pogosto oddaljenih hišah ali sploh nima strehe nad glavo.

Po navedbah prič so v teh okoliščinah vse pogosteje zabeležene tudi hude psihološke stiske in nasilje, predvsem v obliki spolnih zlorab, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Poročilo omenja tudi migrante, ki so bili prisilno izseljeni iz sprejemnih centrov, ne da bi jim dodelili novo nastanitev. Posledično številni nimajo dostopa do osnovnih higienskih pripomočkov ali infrastrukture, kar je izjemno zaskrbljujoče predvsem v času pandemije covida-19.

V okviru poročila so organizacije objavile rezultate izvedenih anket. Po podatkih raziskave skoraj tretjina migrantov ali prosilcev za azil v državi živi kot brezdomci. 40 odstotkov vprašanih je svoje nastanitvene razmere označilo kot "slabe" ali "zelo slabe". Poročilo opozarja, da so trenutne razmere posledica neuspešne evropske migracijske politike, kjer primanjkuje solidarnosti.