Janša se posmehuje Golobu z basnijo o sokolu

Najprej smo imeli basen o žabi, namenjeno vojni z domačimi mediji, zdaj imamo basen o sokolu, ki bo premagal goloba na nebu

Janša o golobih in sokolu

© Twitter

Najprej smo imeli basen o žabi, namenjeno vojni z domačimi mediji, zdaj imamo basen o sokolu, ki bo premagal goloba na nebu. Ker je sokol ujeda, torej ptica roparica in bliskovit plenilec, moramo biti vrhovnemu basnopiscu za tak natančen samoopis kar hvaležni.

Literarna zvrst, v katero se očitno predsednik Janez Janša rad zateka in z njo ne ravno duhovito, ampak predvsem sarkastično in cinično napada svoje politične in drugačne nasprotnike, takšni pa so vsi po vrsti, če niso popolnoma podložni, naj bi bila po svojem osnovnem namenu didaktična. V njej bi morali najti tudi kakšen moralni poduk.

V osnovi pa je tokrat zgrajena na smešenju, tokrat političnega konkurenta, le zaradi njegovega priimka. V tem smislu je to zgolj političnopropagandna vaja v napadu ad hominem, skrita za basen in posmehljivo vržena volivcem v naslajanje. Ni nepomembno, da je poniževanje sledilo Golobovi včerajšnji jasni zavrnitvi možnosti sodelovanja z Janšo v oddaji Studio City, kjer ga je obtožil, da širi sovraštvo, prepir in razkol med ljudmi. No, njegov cinični propagandni diskurz na tviterju in tudi sicer je takšna oblika sovraštva.

Sicer pa nas Janševa asociacija takoj pripelje do kultnega Mladininega stripa Sokol in golobica, epske romance karikaturista in ilustratorja Tomaža Lavriča, parodije slovenske politične scene. Janševa omemba je zato svojevrstna paramnezija.

Glavna junaka Lavričeve epske romance

© Tomaž Lavrič / Mladina

**Komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**