Cerkev zbrala 20 milijonov evrov za na tisoče spolno zlorabljenih otrok s strani duhovščine

Katoliške škofije v Franciji so zbrale 20 milijonov evrov za odškodnine, namenjene na tisoče žrtvam spolnih zlorab otrok s strani duhovščine, je sporočil sklad, zadolžen za zbiranje denarja. "To je prvi korak. Cerkev je izpolnila svojo zavezo," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predsednik sklada Selam Gilles Vermot-Desroches.

Vermot-Desroches ni podrobneje predstavil izvora 20 milijonov evrov, dejal je le, da so denar prispevale škofovska konferenca, posamezni škofje in "velika večina" škofij po vsej Franciji, še poroča AFP.

Od omenjenega zneska bo začetnih pet milijonov evrov namenjenih odškodninskim zahtevkom žrtev, ki jih bo preučila neodvisna komisija, ustanovljena po poročilu o zlorabi, objavljenem oktobra lani.

Cerkveni uradniki so se znašli pod močnim pritiskom, da prepoznajo žrtve in jim izplačajo odškodnino, potem ko je odmevna francoska preiskava potrdila razširjeno zlorabo mladoletnikov s strani duhovnikov, diakonov in laikov Cerkve v 50. letih prejšnjega stoletja.

Neodvisna preiskava je od leta 1950 do 2020 odkrila približno 216.000 žrtev. Če so vključene tudi žrtve laičnih članov Cerkve, kot so učitelji na katoliških šolah, pa to število naraste na 330.000. Poročilo je razkrilo, da je bila velika večina žrtev dečkov, starih od 10 do 13 let in iz različnih družbenih okolij.

Francoska škofovska konferenca je oktobra lani priznala, da je Cerkev kriva, da je dovolila, da so zlorabe postale sistemske. Njen predsednik Eric de Moulins-Beaufort je nato sporočil, da namerava francoska katoliška cerkev odškodnine za žrtve spolnih zlorab financirati s prodajo nepremičnin, mobilizacijo lastnih rezerv in se v skrajnem primeru tudi zadolžiti ter da si pri poplačilu odškodnin ne bodo pomagali s prispevki vernikov.

