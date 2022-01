Opravičil se je zaradi enačenja protikoronskih ukrepov z nacizmom

Znani ameriški proticepilec Robert F. Kennedy mlajši se je opravičil za izjavo, s katero je ukrepe proti širjenju pandemije covida-19 označil za hujše od nacizma

Robert F. Kennedy mlajši

© Gage Skidmore / Flickr

Znani ameriški proticepilec Robert F. Kennedy mlajši se je včeraj opravičil za izjavo, s katero je ukrepe proti širjenju pandemije covida-19 označil za hujše od nacizma, ker da so v Hitlerjevi Nemčiji ljudje še vedno lahko pobegnili pred nasiljem v Švico, Anne Frank pa se je lahko skrila na podstrešje.

"Tudi v Hitlerjevi Nemčiji si lahko prečkal Alpe v Švico. Lahko si se skril na podstrešje, kot se je Anne Frank," je v nedeljo na zborovanju nasprotnikov cepljenja proti covidu-19 v Washingtonu izjavil sin nekdanjega pravosodnega ministra ZDA, aktivista za državljanske pravice in predsedniškega kandidata Roberta F. Kennedyja. Zdravstvenega svetovalca Bele hiše Anthonyja Faucija je medtem obtožil, da uvaja fašizem v ZDA.

Kennedy je ukrepe proti pandemiji, ki so namenjeni reševanju zdravja in življenj, že večkrat primerjal z nacizmom, ki je načrtno iztrebljal Jude in druge. "Opravičujem se za izjavo o Anni Frank, še posebej vsem družinam, ki so preživele grozote holokavsta. Želel sem uporabiti primere preteklega barbarizma, da izpostavim nevarnosti novih tehnologij nadzora. Če so moje izjave povzročile bolečino, mi je iskreno žal," je v torek tvitnil Kennedy mlajši.

Kennedy sicer cepivom nasprotuje že dolga leta in leta 2015 je uporabil besedo holokavst, ko je opisoval usodo cepljenih otrok. Tudi za to se je moral opravičiti, vendar pa je v času novega koronavirusa dobil nov zagon in primerjave med nacizmom in ukrepi proti pandemiji pogosto uporablja.

Anne Frank se je z družino skrivala pred nacisti v hiši v Amsterdamu dve leti, dokler je niso nacisti ujeli in poslali v koncentracijsko taborišče, kjer je umrla. Njen dnevnik, ki ga je pisala med skrivanjem pred nacisti, je znan po vsem svetu. Na Kennedyja se je po izjavi vsula toča kritik z vseh strani in celo njegova žena, igralka Cherly Hines je njegove besede označila za obsojanja vredne in neobčutljive.

