Disney Plus kmalu na voljo tudi v Sloveniji

Družba Disney je sporočila, da bo storitev videa na zahtevo Disney Plus do letošnjega poletja razširila na 53 novih tržišč

Ameriška medijska in produkcijska družba The Walt Disney Company (Disney) je ustanovila mednarodno skupino za razširitev nabora lokalnih vsebin, s katero želi doseči nova tržišča. Storitev videa na zahtevo Disney Plus naj bi bila tako kmalu na voljo tudi v Sloveniji.

Družba Disney je sporočila, da bo storitev videa na zahtevo Disney Plus do letošnjega poletja razširila na 53 novih tržišč, od tega v 42 držav in na 11 ozemelj, poročajo ameriški mediji. Med njimi naj bi bila Slovenija, pa tudi sosednji Hrvaška in Madžarska.

Družba je ustanovitev skupine za ustvarjanje lokalnih vsebin na svoji spletni strani obelodanila prejšnji teden. Njeno vodenje je prevzela dosedanja predsednica skupine za mednarodno poslovanje in neposredne storitve pri Disneyju Rebecca Campbell, ki tako zdaj vodi Disneyjeve mednarodne skupine po vsem svetu.

"Rebecca je igrala ključno vlogo pri globalni širitvi naše platforme in vesel sem, da bo vodila našo novo skupino za mednarodno vsebino, s čimer bo svoje strokovno znanje in talent uporabila za nadzor naraščajočega niza izvirnih lokalnih in regionalnih vsebin za naše storitve pretočnega videa," je ob tem dejal izvršni direktor družbe Bob Chapek.

Od uvedbe platforme Disney Plus konec leta 2019 so se pretočne storitve družbe Disney hitro razširile. Danes je na njihove platforme videa na zahtevo naročenih že 179 milijonov uporabnikov. Družba namerava s pretočnimi storitvami do konca prihodnjega leta vstopiti na skupno 160 svetovnih tržišč. Disney veliko vlaga tudi v ustvarjanje izvirnih lokalnih in regionalnih vsebin za svoje pretočne storitve. V različnih fazah razvoja in produkcije je tako že več kot 340 naslovov, so še zapisali pri Disneyju.

Na slovensko tržišče sicer letos prihaja tudi nova storitev videa na zahtevo ameriške medijske družbe WarnerMedia. Kot so sporočili septembra lani, bo Slovenija postala eno izmed 14 novih tržišč, kjer bo dosegljiva platforma HBO Max.