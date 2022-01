Celjski škof ustanovil urad za žrtve spolnih zlorab

Maksimilijan Matjaž je ustanovil urad za sprejemanje prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab

© Borut Krajnc

Celjski škof Maksimilijan Matjaž je ustanovil urad za sprejemanje prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab. Namen urada je pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oz. člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja ter preprečevanje ponavljanja teh zločinov, je zapisano na spletnih straneh celjske škofije.

Ob tem so spomnili, da je papež Frančišek v apostolskem pismu Vos estis lux mundi (Vi ste luč sveta) maja 2019 določil, da se v škofijah ustanovi enega ali več stalnih in javnosti lahko dostopnih sistemov za prijavo spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oz. člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja.

Urad celjske škofije bo imel sedež na naslovu odvetnika Pavla Terška v Laškem. Deloval bo po priloženem statutu v skladu z omenjenim apostolskim pismom, s smernicami za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v katoliški cerkvi v Sloveniji ter z drugimi zavezujočimi dokumenti Cerkve, ki sta jih ali jih še bosta izdala sveti sedež in Slovenska škofovska konferenca glede spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oz. člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja, so še zapisali.