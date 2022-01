Spozabe in pozabe papeža Benedikta XVI.

Papež, vpleten v zlorabe in obtožen laži, je za katoliško cerkev alarm najvišje stopnje. Še pretresljivejši pa je tako rekoč vsakdanji sistem prikrivanja, kot so ga opisali v izvedenskem poročilu.

Nekdanji papež Benedikt XVI.

© Flickr

Kaj počne katoliški dušni pastir Peter H., je bilo že dolgo znano, ko so ga leta 1980 premestili v münchensko nadškofijo. Le leto prej naj bi bil ta duhovnik v škofiji Essen 11-letnika prisilil v oralni spolni odnos, pred tem pa v parku v Bottropu onaniral pred otroki. Ko so starši prijavili, da se je H. nedostojno dotikal treh ministrantov, so ga preprosto premestili v München, uradne prijave pa niso vložili.

Takrat je bil tam nadškof Joseph Ratzinger. Duhovnika H. naj ne bi bil poznal in se primera ne spomni, je nekdanji papež Benedikt XVI. zapisal čisto na začetku svojega mnenja o primerih zlorabe, s katerimi je povezan Peter H. Zanika tudi, da bi bil vedel za opozorila personalnega referenta iz škofije Essen: H. naj bi bil pomenil grožnjo, zaradi katere so se tam odločili, da mu »takoj onemogočijo duhovno oskrbo župljanov«.

Duhovnik H. je eden od 235 domnevnih storilcev, omenjenih v poročilu o zlorabah, ki so ga za nadškofijo München pripravili v odvetniški pisarni Westpfahl Spilker Wastl. Pravniki so kot zunanji revizorji preučili na desetine dokumentov o osebju, zapisnikov s sestankov iz let 1945 do 2019 ter izprašali 56 prič. Njihovo strokovno poročilo obsega 1900 strani in skupno omenja 247 moških in 182 žensk, ki so bili v času zlorab večinoma še otroci in mladostniki. V poročilu žrtve ostajajo anonimne.

Odvetniki so pretreseni ugotovili, da je vodstvo münchenske nadškofije desetletja preprosto gledalo proč in zlorabe prikrivalo. Samo nekdanjemu nadškofu Friedrichu Wetterju poročilo očita neustrezen odziv v kar 21 primerih. Tudi vrh cerkve, generalni vikarji, škofijski uradniki in kadrovniki so molčali.

Duhovnik H. je eden od 235 domnevnih storilcev, omenjenih v poročilu o spolnih zlorabah, ki so jih zagrešili duhovniki na Bavarskem.

Poročilo je le eno izmed številnih povzetkov preiskav zlorab, ki so zbudile ogorčenje v drugih škofijah, kot so Aachen, Hildesheim in Köln. Kljub temu je pretres v katoliški cerkvi ob najnovejši objavi še posebej hud. Tudi sedanjemu nadškofu v Münchnu, kardinalu Reinhardu Marxu, očitajo neukrepanje – z ravnanjem poznejšega papeža Benedikta XVI. pa je s pomanjkljivim odzivom na zlorabe povezan celo papež.

Münchenska odvetniška pisarna Benediktu očita, da se v štirih primerih zlorabe ni primerno odzval. Kar se tiče duhovnika H., ne verjamejo trditvi, da o njegovih dejanjih ni vedel ničesar.

V mnenju o primeru je zapisal, da so mu duhovnika iz Essna predstavili kot zelo nadarjenega, zaradi česar bi ga bilo mogoče vsestransko angažirati. Glede na takšen opis ni videl razloga, da bi se pozanimal o ozadju premestitve. Zakaj se je »nadarjeni« duhovnik, ki naj bi bil v sedemdesetih in osemdesetih letih zlorabil več fantov, na novem delovnem mestu takoj vključil v psihoterapijo? To tedanjega škofa očitno ni zanimalo.

Nekdanji papež je še zapisal, da ni videl duhovnikovega zdravniškega spričevala, poleg tega so v osemdesetih letih še vedno domnevali, da je pedofilijo mogoče ozdraviti in jo odpraviti s terapijo. Kot je dodal, prav tako ni vedel, da ima H. pri delu še naprej stike z otroki in mladostniki. Tudi o pogojni obsodbi na leto in pol zaporne kazni leta 1986 naj ne bi bil vedel ničesar.

Neobveščenost je bila v münchenski nadškofiji očitno sistemska. Od leta 1945 naj bi bilo glede na izvedensko mnenje v škofiji zaposlenih 40 duhovnikov, za katere je bilo znano, da spolno zlorabljajo. Osemnajst od njih je zaradi spolnih kaznivih dejanj celo že bilo obsojenih na posvetnem sodišču.

Peter H. je tudi po Ratzingerjevi preselitvi v Vatikan še naprej zlorabljal.

Joseph Ratzinger odločno zanika, da bi se bil 15. januarja 1980 udeležil sestanka ordinariata, na katerem naj bi se bili pogovarjali o zlorabah, ki naj bi jih bil zagrešil Peter H. Avtorji poročila dvomijo o resničnosti Ratzingerjevih trditev, kajti praviloma so v zapisniku navedli, kdo se sestanka ni udeležil. Niso ga navedli med odsotnimi, zato je mogoče sklepati, da je bil prisoten.

Oteževalna okoliščina je še, da je takratni Ratzingerjev generalni vikar, danes 94-letni Gerhard Gruber, relativiziral svojo izjavo iz preteklosti, je poudaril soavtor poročila Wastl. Gruber je bil pripravljen prevzeti odgovornost za to, da so duhovniku H. vnovič zaupali versko oskrbo ljudi. Kot je poudaril Wastl, Gruber po novem trdi, da so ga k takšni izjavi prisilili, ker so želeli zaščititi Benedikta XVI.

Ta je po objavi poročila povedal, da je pretresen in da ga je sram. Do prejšnjega tedna naj ne bi bil popolnoma ničesar vedel o točni vsebini poročila, je sporočil njegov tiskovni predstavnik Georg Gänswein v Rimu, in bo poročilo temeljito preučil.

»Priča smo rušenju spomenika,« je po predstavitvi izvedenskega mnenja rekel predstavnik prizadetih Matthias Katsch iz društva Eckiger Tisch (Oglata miza), ki zastopa interese žrtev spolnega nasilja v katoliški cerkvi. Nanj je globok vtis naredilo, kako so odvetniki nekdanjemu papežu dokazali, da laže. Povedal je: »S tem je krizo v katoliški cerkvi zaradi zlorab končno občutiti tudi v njenem žarišču – v Vatikanu.«

A niti v münchenski nadškofiji si ne bodo zlepa opomogli od ugotovitev preiskave. Ugled kardinala Marxa, ki je nadškof od leta 2008, je močno načet. Kar v treh primerih suma zlorabe ni opravil svoje dolžnosti in prijav primerno raziskal.

V enem od primerov je žrtev nadškofiji kmalu po letu 2010 prijavila, da jo je pred desetletji spolno zlorabil eden od duhovnikov; ta je bil takrat še vedno dejaven. Po prijavi so mu prepovedali obhajati, pooblaščenec za prijave zlorab v nadškofiji je vložil prijavo pri državnem tožilstvu, vendar je to preiskavo opustilo zaradi zastaranja.

Obdolženi naj bi bil glede na neki zapisnik rekel, da si ne more niti predstavljati česa takšnega. Hkrati je neki sodelavec nadškofije izrazil globok dvom o verodostojnosti žrtve. Ta je dobila pet tisoč evrov odškodnine in dejanje je obveljalo za nedokazano. Nato je minilo šest let, preden so poročilo o preiskavi poslali kongregaciji za nauk vere v Rimu.

Marx je svoje ravnanje opravičeval s tem, da kot nadškof ni sodeloval pri operativnih postopkih, so napisali avtorji poročila. Münchenski pravniki mu očitajo, da se s primeri zlorabe tako rekoč ni ukvarjal, čeprav to pravzaprav predpisujejo smernice nemške škofovske konference. Avtorji izvedenskega poročila so presodili, da niso mogli ugotoviti, da bi Marx zahteval odločno ukrepanje proti obdolženim duhovnikom.

Kardinal Marx je po objavi ugotovitev preiskave dejal, da je pretresen in osramočen. »Kot službujoči nadškof zato v imeni nadškofije prosim za odpuščanje zaradi trpljenja, ki ga je cerkev ljudem povzročila v preteklih desetletjih.« Po škandalu zaradi zlorab je papežu Frančišku že maja lani ponudil odstop, a ga je ta zavrnil.

Neustrezno ravnanje kardinala Marxa, kot so ga ugotovili avtorji poročila, nakazuje, da je cerkev popolnoma pozabila na žrtve in se je osredotočila na varovanje institucije, in to velja za vse odgovorne, je poudaril predstavnik žrtev Katsch. »Vsi škofi so zdaj osumljeni, da so zlorabe pometali pod preprogo, dokler se ne dokaže nasprotno.«

Zdaj je treba zagotoviti, da bo za žrtve poskrbljeno drugače. Povsem nepregledno in samovoljno dodeljevanje odškodnin prizadetim je treba odpraviti, politika se mora odločneje vmešati in preiskati sume kaznivih dejanj. Predstavnik žrtev poziva papeža Frančiška, naj odpre arhive kongregacije za nauk vere in obremenilne dokaze o zlorabah prepusti analizi neodvisne instance. Zahteva tudi: »Svet Evrope bi lahko sestavil strokovno preiskovalno komisijo, ki bi zahtevala razpoložljive dokumente in jih preučila.«

Duhovnik H. je tudi po Ratzingerjevi preselitvi v Vatikan še naprej zlorabljal. Kmalu po obsodbi leta 1986 so ga premestili v Garching ob Alzu na Bavarskem, tam je ostal 21 let in med drugim imel stike s 150 ministranti. Starši so se pritoževali, da je otroke poljubljal na usta. Leta 2008 mu je nadškofija prepovedala delo z mladimi in ga še zadnjič premestila, dve leti pozneje pa ga je suspendirala.

Tri dni po prvi objavi tega članka je Ratzinger priznal udeležbo na sestanku, na katerem so se odločili, da duhovnika H. premestijo na Bavarsko. Kot je sporočil osebni tajnik nekdanjega papeža Georg Gänswein, je bila napaka posledica uredniškega urejanja njegove izjave in ni bila storjena namerno.

Gänswein je še dodal, da je Ratzingerju »zelo žal« in prosi za odpuščanje.

