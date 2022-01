Teorija zarote brez zarote

Teorije zarote imajo prav v eni točki: elitam ustreza, da je v zraku grožnja, in to grožnjo poskušajo unovčiti, speljati vodo na svoj mlin

Dr. Alenka Zupančič

© Uroš Abram

Da živimo v čudnih časih, je jasno. Da tudi sami postajamo vse bolj čudni, ravno tako. Čeprav doživljamo vsaj delen suspenz življenja, naša realnost divje brbota in poka po šivih. Na to se odzivamo na dva načina, ki sta med seboj bolj povezana, kot se zdi: z množično derealizacijo realnosti in intenzivnim porealjenjem nekaterih fikcij.