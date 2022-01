»Ne moremo reči, da so upoštevali naše vidike ali naše skrbi«

Rusija ni zadovoljna z odgovorom ZDA glede varnostnih vprašanj

Vladimir Putin, ruski predsednik

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes ocenil, da ZDA v svojem odgovoru Moskvi glede varnostnih zahtev niso odgovorile na glavne točke, vendar pa predstavlja pismo korak naprej, poročajo tuje tiskovne agencije.

Lavrov je dejal, da ni bilo pozitivnega odgovora na glavno vprašanje, ki zadeva zahtevo po ustavitvi širjenja Nata proti vzhodu. "Je bil pa odgovor, ki daje upanje na začetek resnih pogovorov o drugih vprašanjih," je dodal.

Pred tem je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov podal podoben odziv. "Ne moremo reči, da so upoštevali naše vidike ali da so pokazali pripravljenost upoštevati naše skrbi," je povedal. Ob tem je dodal, da potrebujejo več časa za podrobnejšo analizo.

Ruski predsednik Vladimir Putin se bo sedaj odločil glede nadaljnjih korakov, je še dejal Lavrov.

ZDA in zveza Nato sta v četrtek usklajeno odgovorila Rusije glede njenih varnostnih zahtev. ZDA so v pismu Rusiji zatrdile, da bodo spoštovale Natovo načelo odprtih vrat in zavrnile zahtevo Moskve po zavezi, da se Ukrajina ne bo pridružila zavezništvu Nato. V pismu je poudarjeno, da lahko Kijev sam izbere svoje zaveznike, je povedal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Podobno stališče je zavzel generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

