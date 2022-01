Lani zaradi splava ni umrlo 42,6 milijona ljudi

Omejevanje pravice oziroma dostopa do legalne in strokovne pomoči ženskam, ki želijo prekiniti nosečnost, lahko negativno vpliva na njihovo zdravje

Shod nasprotnikov pravice do splava, ki se zgledujejo po ameriških ultrakonservativnih gibanjih

Omejevanje pravice oziroma dostopa do legalne in strokovne pomoči ženskam, ki želijo prekiniti nosečnost, lahko negativno vpliva na njihovo zdravje.

Na Facebook strani neformalnega gibanja proti pravici do splava Pohod za življenje so 4. januarja trdili, da je lani umrlo 101,3 milijona ljudi, od tega 42 odstotkov oziroma 42,6 milijona zaradi splava.

Sporna objava organizacije Pohod za življenje

Objavo gibanja je na Twitterju delil tudi Aleš Primc, predsednik neparlamentarne stranke ZA Slovenijo.

Na slovenskem nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da število 42,6 milijona umrlih zaradi splava ne more biti točno, saj je previsoko. Po zadnjih ocenah svetovne zdravstvene organizacije (WHO) iz leta 2017 je bilo namreč po svetu zaradi splava največ 38 tisoč smrti, so pojasnili.

Po mnenju NIJZ je gibanje v objavi pomešalo dva kazalnika, število smrti in število splavov, pri katerem pa so uporabili tudi napačne podatke. Po zadnjih podatkih WHO iz leta 2020 je bilo namreč na leto povprečno izvedenih okrog 73 milijonov splavov in ne 42,6 milijona.

Podatki, na podlagi katerih so v gibanju trdili, da je leta 2021 umrlo 101,34 milijona ljudi, od tega 42,64 milijona zaradi splava, temeljijo na neverodostojnih virih.

