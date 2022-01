Prihaja Robert Golob

Do volitev je manj kot tri mesece, Robert Golob pa je prevzel stranko, ustanovil Gibanje Svoboda in napovedal pohod na oblast

Mirta Koželj, Robert Golob, Urška Klakočar Zupančič in Matej Arčon – ekipa Gibanja svoboda

© Borut Krajnc

Trditi, da so novi obrazi v slovenski politiki sami po sebi nekaj slabega, je nesmiselno. Spremembe na oblasti so del demokratičnega procesa. Prihajanje in odhajanje ljudi tudi. Volivci nove obraze izbirajo, ker so nezadovoljni s starimi, želijo si sprememb, drugačnega in boljšega upravljanja družbe. A tako kot je nedemokratično zavračanje novih ljudi, je naivno tudi prepričanje, da je vse, kar je novega, boljše od starega. Ni res, za politični uspeh, prelom in spremembe potrebuješ veliko več kot zgolj visoko podporo volivcev. To je šele začetek, prvi korak. Za uspeh v politiki potrebuješ sposobne ljudi, razgledanost, zmožnost poslušati, pogum, da se odločaš. Miro Cerar in Marjan Šarec vsega tega nista imela.