Minimalno za minimalce

Kje se vladna superuspešnost vidi pri minimalni plači?

Najbolj prijazen minister, skavt, pozitivec, iskalec poti Janez Cigler Kralj

© Vlada Republike Slovenije

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom bo leta 2022 znašala 1074,43 evra bruto. To določa pred dnevi objavljeni uradni sklep, ki ga je podpisal minister za delo Janez Cigler Kralj iz NSi. Gre za 4,9-odstotno zvišanje lanskega zneska (1024,24 evra), se pa to zvišanje občutno razlikuje od tistega, ki so ga zahtevali sindikati in opozicijski stranki Levica in SD.